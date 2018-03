Zdrowy jak przedszkolak. Mali artyści na festiwalowej scenie [zdjęcia]

W środę sala Centrum Kongresowego UP wypełniła się roześmianymi maluchami. To uczestnicy gali festiwalu, jaką zorganizowano już po raz piąty. Za wydarzeniem stały placówki przedszkolne ( w sumie 400 dzieci) i studenci UP zrzeszeni w Kole Naukowym Dietetyków Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

W programie wydarzenia był turniej umiejętności kulinarnych i wiedzy o zdrowym żywieniu oraz koncert galowy, a także rozdanie nagród.

Dorośli tez skorzystali, bo w czasie panelu szkoleniowego organizowanego z myślą o dyrektorach, pracowników przedszkoli i zainteresowanych osób naukowcy mówili o faktach i mitach o żywieniu dzieci, była też prelekcja inspektorów sanepidu.