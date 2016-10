Zielone Wzgórze, Rajska, Kwitnąca. Nazwą nowe ulice w Lublinie

Jedna z nich, w kształcie litery „L” biegnie od ul. Rapackiego do ul. Bursaki. Ratusz proponuje, by była to ul. Garncarska, co ma nawiązywać do leżącej blisko ul. Ceramicznej i działających dawniej wyrobisk gliny.

Pozostałe ulice, o których nazwanie wnioskuje Ratusz, leżą na Sławinie. Najdłuższa z nich, mająca się stać ul. Zielone Wzgórze biegnie od Poligonowej (koło Relaksowej) do planowanego przedłużenia ul. Zelwerowicza. Najdłuższa jej przecznica ma się stać ul. Pejzażową, a obok pojawić ma się ul. Kwitnąca, Wędrowna i Rajska.