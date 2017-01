Zimne kaloryfery. Jest kolejna awaria ciepłownicza – na ul. Olchowej w Lublinie

Dzisiaj przed południem doszło do awarii ciepłowniczej przy ul. Olchowej w Lublinie.

„Mamy kolejną awarię sieci cieplnej. Na ul. Olchowej pękła rura ciepłownicza. Część osiedla Bronowice i Maki ma zimne kaloryfery. Mieszkania wychładzają się momentalnie – napisał do nas nasz Czytelnik. „Kibicujemy ekipom remontowym.”

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej potwierdza, że dzisiaj w godzinach przedpołudniowych doszło do awarii ciepłowniczej przy ul. Olchowej 5. „Nastąpiła przerwa w dostawie ciepła do budynków w rejonie ulic: Olchowej, Bukowej i Krańcowej. Spodziewamy się, że awaria zostanie usunięta do godzin wieczornych” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej LPEC, w którym również lubelskie przedsiębiorstwo za wszystkie utrudnienia przeprasza.

Przerwa w dostawie dotyczy budynków przy ulicach: Olchowej 1, 5, 6, Bukowej 15, 17, 19, 21, 22, 23, 26 i Krańcowej 76, 76A, 76B, 80.

Usunięta została już zaś awaria w rejonie miasteczka akademickiego.