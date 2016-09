Zmiany na cmentarzu na Majdanku. Są pieniądze na inwestycje

W przyszłym roku miasto zamierza zamówić dokumentację niezbędną do rozbudowy cmentarnej kaplicy

– Przetarg na dobudowę sali pożegnań z chłodnią ogłosimy w najbliższym czasie – deklaruje Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów, który dopiero od ostatniej sesji Rady Miasta może być pewien, że ma na ten cel pieniądze. – Jednocześnie zbudujemy nieodzowne sanitariaty oraz pokój biurowy, by osoby niepełnosprawne też miały dostęp do obsługi cmentarza – dodaje. Nowe budynki staną obok już istniejących, które zajmują niespełna 70 mkw. Te nowe będą mieć ponad 220 mkw.

Na rozpoczęcie robót budowlanych trzeba będzie nieco poczekać, bo sam przetarg może (choć nie musi) przeciągnąć się do trzech lub czterech miesięcy. – Rozstrzygnięcie może nastąpić dopiero w styczniu, rozpoczęcie prac będzie zależało od pogody – tłumaczy Dziuba. Zastrzega jednak, że nowe obiekty powinny być udostępnione w przyszłym roku wraz z innymi, odrębnie zlecanymi udogodnieniami. – To oświetlenie głównej alejki i doprowadzenie wody do nowej części cmentarza.

W przyszłym roku miasto zamierza zamówić dokumentację niezbędną do rozbudowy cmentarnej kaplicy, której ciasnota sprawia, że na wielu pogrzebach część żałobników musi stać na zewnątrz. Miejskie plany zakładają, że część kaplicy dostępna dla osób biorących udział w ceremoniach zostanie powiększona dwukrotnie. Nadal nie będzie to wielka kaplica, ale warunki powinny się polepszyć. – 90 proc. ceremonii powinno się tu zmieścić – zapewnia Dziuba. Projekt rozbudowy kaplicy ma być gotowy w roku 2017. – Realizację prac budowlanych planujemy na 2018 r.

Powiększona kaplica pozostanie jedyną na tym największym na wschód od Wisły cmentarzu. – Nie będziemy budować drugiej – przyznaje Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. Teren zarezerwowany wcześniej pod budowę drugiej kaplicy miasto woli przeznaczyć pod nowe pochówki, bo miejsce na Majdanku powoli się kończy, a nowy cmentarz planowany w rejonie ul. Poligonowej pozostaje na razie na mapach, które nie są jeszcze ostatecznie zatwierdzone. Przed miastem jest jeszcze wykup gruntów pod nową nekropolię oraz jej wyposażenie w niezbędne urządzenia. Nowy cmentarz będzie mieć powierzchnię ok. 50 ha.