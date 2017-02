Zmiany na skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II. Kilka sekund więcej na przejazd

Przestrojona została sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Roztocze i Jantarową. To efekt próśb ze strony kierowców, którzy skarżyli się, że mają niewiele czasu na to, by jadąc od strony ul. Armii Krajowej skręcić w lewo w Jantarową.