Zostań żabim wolontariuszem

Trwająca od środy akcja ratowania żab to wspólne przedsięwzięcie Towarzystwa dla Natury i Człowieka oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przy ul. Janowskiej, na żabiej trasie, pojawiła się nawet specjalna pułapka. Ma pomóc w uratowaniu jak największej ilości płazów.

– To siatka, która uniemożliwia żabom wejście na ulicę. Ropucha zatrzymuje się na niej i wpada do wkopanego w ziemię wiaderka. Następnie żaby są wybierane i wypuszczane do jeziora – wyjaśnia Krzysztof Gorczyca, prezes Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Jak wyjaśnia Gorczyca, trwa właśnie okres, kiedy żaby budzą się z zimowego snu i będą się rozmnażać. – To potrwa parę tygodni, ale apogeum przypada na najbliższe dni – dodaje ekolog. Gatunki, które można napotkać są różne, ale w okolicach Janowskiej przeważa ropucha szara.

Ekolodzy czekają na pomoc wolontariuszy. – Zadanie polega na przetransportowaniu żab do pobliskich oczek wodnych. Możemy dać wiaderka, jeśli ktoś nie ma swojego.

Żaby i ropuchy odbierane są rano i wieczorem. Trzeba pamiętać, by podczas „akcji ratunkowej” nosić rękawiczki, ponieważ śluz ropuch szarych jest jadowity.

• Osoby, które chcą pomóc powinny zgłosić się do Towarzystwa dla Natury i Człowieka poprzez wysłanie e-maila na adres: towarzystwo@ekolublin.pl bądź dzwoniąc 81 743 71 04.