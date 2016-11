Żuk prosi o nadzwyczajną sesję Rady Miasta w swojej sprawie

Specjalne posiedzenie miejskich radnych odbędzie się najprawdopodobniej w poniedziałkowe późne popołudnie. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta złożył prezydent Krzysztof Żuk, a przedmiotem sesji ma być rozpatrzenie wniosku Centralnego Biura Antykorupcyjnego o stwierdzenie przez Radę Miasta wygaśnięcia mandatu prezydenta. CBA zarzuca Żukowi złamanie ustawy antykorupcyjnej.

Zgodnie z prawem, przewodniczący Rady Miasta ma obowiązek zwołać na wniosek prezydenta nadzwyczajną sesję w ciągu siedmiu dni. - Nie mam nic do ukrycia, dlatego poprosiłem przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji - mówi Żuk. - Nie złamałem ustawy i w związku z tym nadzwyczajna sesja powinna ten temat rozstrzygnąć.

- Będziemy głosowali, kto z radnych jest za wygaszeniem mandatu prezydenta - zapowiada Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta. - Pokuszę się o złożenie wniosku, by głosowanie było imienne.

Jeśli radni stwierdzą wygaśnięcie mandatu Żuka, będzie on mógł odwołać się do sądu.