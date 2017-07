Politolog: Żuk ryzykuje ws. uchodźców, nie może zlekceważyć obaw mieszkańców

Krzysztof Żuk i prezydenci 10 dużych miast Polski podpisali deklarację o współdziałaniu „w sprawie migracji”. Twierdzą, że to „pomoże rozwijać” miasta. Nie oznacza to jednak zaproszenia imigrantów do Lublina. Jednak na prezydenta i tak spadła fala krytyki ze strony PiS

Polskie duże miasta od wielu lat są otwarte na procesy migracyjne i różnorodność mieszkańców – czytamy w deklaracji prezydentów. Podkreślają oni, że „w celu przyjaznego przyjęcia imigrantów” potrzeba współpracy samorządów, rządu, służb publicznych, czy też kościołów. – Wspólnie jesteśmy w stanie wypracować odpowiednią kulturę przyjęcia migrantów, co pomoże rozwijać nasze miasta, czynić je bardziej innowacyjnymi i konkurencyjnymi.

Wymiana wiedzy

Samorządowcy powołali specjalny zespół roboczy do „wymiany wiedzy”. Podkreślają, że chcą „minimalizować zagrożenia związane z (...) biedą i wykluczeniem nowych mieszkańców”, których dokument nie nazywa uchodźcami (pełna treść deklaracji na stronie 6).

Dokument podpisali prezydenci 11 miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia, jest też miejsce na podpis prezydenta Katowic. Wielu z nich należy do Platformy Obywatelskiej, której lider Grzegorz Schetyna oświadczył niedawno, że samorządowcy z PO gotowi są przyjąć „kilkanaście, kilkadziesiąt matek z dziećmi z miejsc objętych wojną”. Słowa te wywołały falę pytań o to, czy miasta zaczną same sprowadzać uchodźców. Lubelski Ratusz wprost odpowiada, że nie może tego robić na własną rękę.

– Polityka do spraw uchodźców jest zadaniem rządu – wyjaśnia Joanna Bobowska z biura prasowego w lubelskim Urzędzie Miasta. – Przyjęcie uchodźców nie leży w gestii samorządu lokalnego, jest decyzją podejmowaną na poziomie centralnym.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie szykuje się do przyjęcia uchodźców. – Zastanawiamy się, czy to jest akurat ten sposób, który pomoże faktycznie ludziom, czy też nie lepiej, tak jak w tej chwili robi to Polska, pomagać tam, na miejscu – stwierdziła Beata Szydło w wywiadzie dla wPolsce.pl.

Obawy

– W kwestii uchodźców rząd dobrze wyczuł oczekiwania obywateli – ocenia Wojciech Maguś, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Badania pokazują, że społeczeństwo wyraża obawy związane z przyjęciem uchodźców. I nie jest ważne czy obawy te są racjonalne, czy nie. Duża liczba Polaków obawia się zagrożenia, którego nie doświadczyła, ale o którym praktycznie codziennie słyszy.