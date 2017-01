Potrącił pieszą na pasach, bo miał oszronione szyby

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 17 na ul. 700-Lecia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący skodą felicią mieszkaniec Łukowa, dojeżdżając do przejścia, nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa pieszej. Kobieta trafiła do szpitala.

Kierowca skody tłumaczył się policjantom, że nie zauważył 66-latki, i że miał zaparowane i zaszronione szyby w samochodzie.

Policja zatrzymała 23-latkowi prawo jazdy za rażące naruszenie przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wkrótce kierowca odpowie przed sądem.