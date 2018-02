Tak wyglądała "jaskinia hazardu". Wzmocnione drzwi, weryfikacja wchodzących

Funkcjonariusze Działu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku przy wsparciu miejscowych policjantów weszli równocześnie do dwóch obiektów na terenie Łukowa, w których organizowano nielegalny hazard.

Wejścia do pierwszego lokalu chroniły wzmocnione drzwi, zabezpieczone dodatkowo zamkiem elektromagnetycznym i systemem wizyjnym. Gracze byli wpuszczani do pomieszczenia z automatami dopiero po weryfikacji przez personel punktu osoby stojącej przed wejściem. Wewnątrz „jaskini hazardu” funkcjonariusze obu służb zatrzymali trzy urządzenia do gier.

Drugi lokal poddany kontroli również posiadał zabezpieczenia: wzmacniane drzwi wejściowe z zamkiem elektromagnetycznym oraz pełen monitoring budynku. Aby dostać się do niego funkcjonariusze służby celno-skarbowej i policji zmuszeni byli użyć siły fizycznej. W pomieszczeniu ujawnili dwa automaty służące do hazardu.

Ponadto, w trakcie wykonywania czynności służbowych jeden z przebywających w lokalu klientów próbował pozbyć się woreczków z substancjami odurzającymi. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.

Automaty do gier zajęto jako dowody w sprawie karnej skarbowej. Postępowania prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy – Delegatura w Białej Podlaskiej oraz Komenda Powiatowa Policji w Łukowie.

