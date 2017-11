Wyprzęgli konie i sami ciągnęli powóz. Tak Tomaszów witał marszałka Piłsudskiego

Nauczyciele i uczniowie Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Tomaszowie Lubelskim (fot. Zbiory SP2 w Tomaszowie Lubelskim)

Żeby obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości mogły odbywać się w wielu, także niewielkich miejscowościach, powstał Program „Niepodległa”. Mogły zgłaszać się do niego samorządowe instytucje kultury oraz organizacje chcące uzyskać dofinansowanie na festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy itp. Na dofinansowanie przeznaczono w sumie 3 mln zł. Wiwaty i piernik na srebrnej tacy Na Lubelszczyźnie, podczas pierwszego naboru, pieniądze otrzymało sześć instytucji. Jedną z nich była Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim, która na realizacje programu „Tomaszowskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego” otrzymała ponad 23 tys. zł. – Za te pieniądze przez ponad miesiąc realizować będziemy działania związane z historią, także tą lokalną i patriotyzmem – podkreśla Jerzy Zarębski, prezes Fundacji. – Zaczęliśmy od turnieju gier planszowych, w którym wzięła udział setka dzieci i młodzieży. Do ich dyspozycji były gry, które łączą zabawę z nauką, np. Dywizjon 303, Pamięć 39 czy Polak Mały. Jednak najważniejsze będą wydarzenia związane z Józefem Piłsudskim. Marszałek po raz pierwszy był w Tomaszowie w 1901 r. Uciekał wtedy z petersburskiego szpitala, w którym symulował obłęd po aresztowaniu. Razem ze swoją pierwszą żoną Marią z Koplewskich spędził w mieście noc. Po raz drugi przybył do Tomaszowa już jako Marszałek w 1921 roku. Pociągiem przyjechał wtedy do Bełżca, a do Tomaszowa ruszył powozem. Do samego miasta w ten sposób nie dojechał, bo „tomaszowscy rajcowie i co znamienitsi obywatele miasta” wyprzęgli konie i sami ciągnęli powóz, by uczcić szczególnie ważnego gościa. Dopiero, gdy się zmęczyli, znów zaprzęgnięto zwierzęta. Po drodze jego powóz kilkakrotnie zatrzymywano, żeby wiwatować. Przy wjeździe do miasta Marszałka zatrzymała delegacja Starozakonnych witając go według swojego zwyczaju – piernikiem na srebrnej tacy. Kilka ulic dalej czekała umundurowana drużyna harcerska miejscowego Gimnazjum oddając Piłsudskiemu honory wojskowe. Potem gościa witali starosta powiatu, burmistrz, komendant Policji Państwowej oraz urzędnicy starostwa i magistratu.

Kadr z filmu „96-Rocznica Odzyskania Niepodległości”. Tomaszów