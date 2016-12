Jaki prezent kupić pod choinkę? Co i za ile?

Fot. AS, Maciej Kaczanowski/Archiwum

Co i za ile pod choinkę

Średnio mieszkaniec Polski przeznaczy na prezenty 489 zł, a 20 zł więcej planujemy wydać na artykuły spożywcze - wynika z raportu na temat świątecznych wydatków, przygotowanego przez firmę Deloitte. Najwięcej spośród nas - aż 67 proc. - zakupy przed świętami zrobi w dyskontach, na drugim miejscu są hipermarkety (57 proc.). W tradycyjnych, mniejszych sklepach zakupy zrobi 48 proc.

Gdzie najtaniej?

Portal dlahandlu.pl sprawdził, w których sieciach sklepowych znajdujących się w Lublinie zrobimy najtańsze zakupy przed świętami. W okresie od 28 października do 9 grudnia średnio najmniej za przeciętny koszyk zakupów (zawierającym między innymi mięso, wędlinę, jaja, pieczywo, napoje, kawę, herbatę, mleko, cukier, śledzie, owoce i warzywa) można było zapłacić w sklepie Auchan (ok. 230 zł), o 5 zł droższy okazał się Carrefour. W Biedronce za zakupy trzeba średnio zapłacić ok. 245 zł. Najdrożej w zestawieniu wypadł Freshmarket oraz Carrefour Express, w których zakupy zrobimy za niecałe 314 zł.

Zaopatrując się w sklepie Lewiatan, zasobność naszego portfela uszczupli się o ok. 283 zł, niewiele mniej zapłacimy w Stokrotce. W sklepie sieci Piotr i Paweł zapłacimy 270 zł z groszami, prawie tyle samo wydamy w markecie E. Leclerc. Niecałe 255 zł zostawimy za koszyk zakupów w Lidlu, w Tesco zakupy kosztują średnio niecałe 250 zł.

W sklepie Auchan za kilogram schabu bez kości zapłacimy 10,78 zł, najdroższe mięso znajduje się zaś w markecie E. Leclerc. Kiełbasę kupimy najtaniej w Carrefourze (14,89 zł za kilogram podwawelskiej), po chleb z kolei, według badań portalu, najlepiej będzie udać się do Lewiatana, gdzie za 1000 g zapłacimy 2,75 zł. Kawę najtaniej kupimy w sieci Piotr i Paweł, a herbatę w E.Leclerc. Za jajka najmniej zapłacimy w Tesco (3,20 za 10 szt.), chemię domową i kosmetyki najlepiej kupić w markecie Auchan.

Pani Iwona, mieszkanka Lublina, która przygotowuje kolację wigilijną i świąteczny obiad dla 9 osób, na produkty spożywcze planuje wydać 700 zł.

- Najwięcej ze wszystkich zakupów wyniesie mięso, tutaj wydam jakieś 150 zł - mówi pani Iwona. - Drogie są również suszone grzyby.

Czarodziej i przepisy kulinarne

Jak czytamy w raporcie specjalistów z Deloitte, osobom dorosłym na Boże Narodzenie Polacy najczęściej będą kupować perfumy i kosmetyki oraz słodycze.

Na trzecim miejscu w zestawieniu są książki.

- Obecnie można zaobserwować duże zainteresowanie książkami dla dzieci - dowiadujemy się w księgarni Matras w Tarasach Zamkowych. Jak wyjaśnia pracownica księgarni, w okresie przedświątecznym rodzice często kupują dzieciom również zabawki, zwłaszcza pluszowe maskotki. - Jeśli chodzi o książki dla osób dorosłych, sprzedajemy dużo książek kulinarnych. Na prezenty ludzie zwykle wybierają nowości, dużym zainteresowaniem cieszy się najnowsza część Harry’ego Pottera.

Zainteresowanie Harrym Potterem widać również w księgarni Avalon przy ul. Bernardyńskiej.

- Jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, chętnie kupowane są książki Botanicum oraz Animalium, piękne wydania dotyczące roślin i zwierząt. Klienci wybierają też często baśnie, np. Braci Grimm. Niesłabnącą popularnością cieszy się Kraina Lodu, dla młodzieży to właściwie już klasyka - wyjaśnia pan Marcin, pracownik księgarni. - Z dojrzalszej literatury ludzie chętnie kupują jubileuszowe wydanie trylogii Sienkiewicza, zawsze chętnie kupowany jest cykl o wiedźminie Sapkowskiego. Dużo osób kupuje „Więzy krwi” Bogusława Wołoszańskiego i książki o Beksińskich.

Popularne są także książki kulinarne.

Pan tu nie stał

Z roku na rok coraz większym zainteresowaniem cieszą się też gry planszowe.

- W okresie gwiazdkowym oraz tuż przed Dniem Dziecka odnotowujemy gigantyczne zainteresowanie planszówkami - mówi Aleksandra Chaberska z Egmont Polska sp. z o.o. i dodaje, że coraz częściej kupujemy je także bez okazji. - Widzimy tendencję do powrotu zainteresowania „grami bez prądu”. Coraz częściej odchodzimy od komputerów i chcemy spędzać czas rodzinnie. Widać to w ruchach sprzedażowych. Co więcej, planszówki zadowolą zarówno dużych, jak i małych graczy. Na liście bestsellerowych tytułów znajdują się w tym sezonie świątecznym „Duszki” dedykowane najmłodszym, „Słowo Stwory” dla dzieci, które potrafią już pisać oraz dla ich rodziców oraz „Pan tu nie stał”, seria dla najbardziej wytrawnych graczy.

Dobry czas dla planszówek znajduje odzwierciedlenie w raporcie o świątecznych zakupach. Co prawda gry tradycyjne (planszówki, quizy, gry karciane, puzzle) w rankingu najpopularniejszych prezentów dla nastolatków znajdują się dopiero VII miejscu, daleko za grami komputerowymi, ale tendencja jest wyraźna – rok temu były o jedno miejsce niżej. Częściej, według danych z raportu, gry planszowe kupowane są dzieciom do 12 roku życia.

Prezenty z internetu

Coraz częściej Polacy kupuje prezenty przez Internet, aż 40 proc. spośród nas planuje zrobić zakupy w sklepach online: zostawimy w nich średnio 37 proc. budżetu przeznaczonego na prezenty.

Skutkuje to chociażby większymi obrotami firm kurierskich w okresie przedświątecznym. Jak mówi w rozmowie z agencją Newseria Biznes Agnieszka Świerszcz z DHL Parcel Polska, przed świętami ruch paczkowy rośnie o 30, a nawet o 50 proc.

- Jest to przede wszystkim generowane przez klientów e-commerce. Łącznie ruch przedświąteczny stanowi 10 proc. rocznego wolumenu, jednak z punktu widzenia operacyjnego ważne są ostatnie dwa tygodnie, kiedy gotowość operacyjna jest dla nas najważniejsza - wyjaśnia Agnieszka Świerszcz. - Już od połowy roku przygotowujemy się do szczytu przedświątecznego, wówczas powstają grupy robocze złożone z naszych ekspertów operacyjnych, przygotowywane są plany zatrudnienia personelu i kurierów.