Lubelskie Dni Kultury Studenckiej 2017: Wystąpią m.in. Burak Yeter, Peja i Slums Attack

Jako pierwsze w dniach 4-7 maja odbędą się Medykalia z WySPĄ organizowane przez Uniwersytet Medyczny i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji. Od 10 do 13 maja wspólne koncerty pod hasłem Juwenalia-KULturalia-Feliniada zorganizują samorządy Politechniki Lubelskiej, KUL i Uniwersytetu Przyrodniczego. Na koniec, w dniach 19-21 maja, zaplanowano Kozienalia UMCS.

Zagraniczna gwiazda u medyków

Po raz drugi z rzędu organizatorzy Medykaliów stawiają na gwiazdę z zagranicy. Przed rokiem był nią znany z formacji LMFAO Redfoo. W tym roku zaproszono pochodzącego z Turcji, a mieszkającego w Holandii Buraka Yetera, którego największy hit „Tuesday” na Youtube zanotował ponad 143 mln wyświetleń. DJ i producent na terenie kampusu przy ul. Chodźki wystąpi w niedzielę 7 maja, na zakończenie imprezy.

Ponadto na Medyakliach z WySPą zagrają między innymi Peja i Slums Attack, Domowe Melodie i Strachy na Lachy. Pierwotnie planowano także koncert rapera Popka z zespołem Trzech Króli, ale finalnie do koncertu nie dojdzie.

- Dotarła do nas informacja, że z przyczyn niezależnych od gwiazdy, nie będzie mogła ona wystąpić na naszej imprezie - mówiła nam Adrianna Krupa, przewodnicząca samorządu studentów Uniwersytetu Medycznego.

Trzy uczelnie wciąż razem

Podobnie jak w ostatnich latach wspólną imprezę zorganizują studenci Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. O programie na razie wiadomo niewiele.

W środę 10 maja na terenach zielonych PL wystąpi pochodzący z Katowic raper Miuosh. W trakcie piątkowych koncertów zagra między innymi wykonujący muzykę reggae zespół East West Rockers, który wraca na scenę po czterech latach przerwy.

- W najbliższych dniach na naszym profilu na Facebooku będziemy ogłaszać kolejnych artystów. Natomiast główne gwiazdy chcemy przedstawić na wtorkowej konferencji prasowej - zapowiada Damian Majewski, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej.

Koncerty w ramach Juwenaliów-KULturaliów-Feliniady odbędą się w dniach 10-13 maja. W kolejnym tygodniu będą organizowane wydarzenia towarzyszące, m.in. imprezy kulturalne.

Taco po raz drugi

Zwieńczeniem studenckich koncertów będą organizowane w dniach 19-21 maja na terenie browaru przy ul. Bernardyńskiej Kozienalia. Jedną z gwiazd pierwszego dnia imprezy będzie pochodzący z Warszawy raper Taco Hemingway, który na tej imprezie zaprezentował się już przed rokiem, gdy wystąpił na małej scenie.

- Docierały do nas sygnały, że ludzie chcieliby zobaczyć go na scenie głównej. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom - mówi Olga Szczygielska, przewodnicząca Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS.

Ponadto gwiazdami Kozienaliów będą m.in.: Łona i Webber, Bisz&B.O.K., Natalia Nykiel, The Dumplings, Hey, Krzysztof Zalewski i Mary Komasa.

Pełny program zostanie ogłoszony najpóźniej na początku przyszłego tygodnia.

W korowodzie tylko pieszo

Według wstępnego scenariusza symboliczne przekazanie studentom kluczy do miasta nastąpi 5 maja przed koncertami na kampusie Uniwersytetu Medycznego. - Trwają rozmowy na ten temat. Nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń - informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

Tradycyjny korowód ulicami miasta przejdzie natomiast 10 maja, przed imprezami na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej. Studenci o godz. 18 zbiorą się na placu Łokietka, skąd deptakiem i Krakowskim Przedmieściem przejdą w kierunku Al. Racławickich. Na wysokości ul. Kołłątaja do pochodu dołączą cztery lub pięć zabytkowych pojazdów. Będzie także platforma z nagłośnieniem, ale zabraknie na niej miejsca dla uczestników przemarszu. Takie były zalecenia policji po wypadku, do jakiego doszło w ubiegłym roku. Na ul. Sowińskiego z jadącej na czele korowodu platformy wypadła studentka, która z ranami głowy i urazem łokcia trafiła do szpitala. Jak się okazało, miała w organizmie ponad promil alkoholu.

Z Al. Racławickich korowód skręci w ul. Sowińskiego, a następnie Głęboką, Nadbystrzycką i Wapienną ok. 19.30 dotrze na tereny zielone Politechniki Lubelskiej, gdzie rozpoczną się koncerty w ramach organizowanej przez samorządy Politechniki Lubelskiej, KUL i Uniwersytetu Przyrodniczego imprezy pod nazwą Juwenalia-KULturalia-Feliniada 2017.