Nietypowe prezenty pod choinkę. Jaki prezent kupić?

Im mroźniej i więcej śniegu tym lepiej - zachęca do zim owych lotów balonem Adam Tarkowski z Hardworkers Team Fot. Maciej Rukasz, Hardworkers Team

Nasze nawyki zakupowe w okresie przedświątecznym po raz kolejny sprawdziła firma Deloitte. W dniach 12-24 października w celu sporządzeniu raportu przepytano ponad 6,5 tys. respondentów z 9 krajów Europy. Jak wynika z badań, w 2016 roku w sumie na zakupy Polacy planują przeznaczyć 1121 zł (261 euro), czyli średnio o ponad 50 zł więcej niż przed rokiem.

Mieszkańcy pozostałych krajów objętych badaniem planują na Boże Narodzenie wydać ok. 408 euro. Średnio niecałe 500 zł Polak wyda na prezenty, 120 zł na spotkania towarzyskie, natomiast na artykuły spożywcze planuje przeznaczyć 512 zł. Pod tym względem proporcje są zbieżne z tymi, jakie przedstawili respondenci z innych państw. Większość Polaków pod choinką spodziewa się kosmetyków, słodyczy lub książek.

Słodycze i książki

Według raportu polscy nastolatkowie najczęściej będą dostawać słodycze, na drugim miejscu znajdą się książki, na trzecim zaś gry wideo. Rok temu w tej grupie wiekowej to książki były statystycznie najchętniej kupowanym prezentem, gry były na drugim miejscu a słodycze na trzecim. Na tegoroczną Gwiazdkę dzieci do lat 12, podobnie jak przed rokiem, najczęściej będą dostawać klocki i książki.

Własny znaczek

Nie każdy jednak chce być „statystycznym Polakiem”. W okresie przedświątecznym wiele osób poszukuje czegoś oryginalniejszego. Takim prezentem może być chociażby ciekawa usługa Poczty Polskiej „MójZNACZEK”. Polega to na tym, że klient przygotowuje własną grafikę, z której Poczta Polska robi znaczek.

Taki znaczek jest całkowicie honorowany przy nadawaniu listów. Na jednym arkuszu znajduje się 9 znaczków. Zależnie od ilości zamawianych arkuszy, cena jednego arkusza waha się od 56,70 zł do 31,70 zł.

- Widać, że blisko świąt wzrasta zainteresowanie takim znaczkiem. Zamawiający mają przeróżne pomysły na to, co może się na nim znaleźć - dowiadujemy się w Poczcie Polskiej. Na przygotowanie arkuszy ze znaczkami czeka się maksymalnie 10 dni roboczych.

Prezent na planszy

Dobrym pomysłem na prezent zarówno dla dzieci jak i dorosłych może być gra planszowa. Ten rodzaj rozrywki od kilku lat przeżywa renesans i nie kojarzy się już (a przynajmniej nie powinien) jedynie z klasycznym Chińczykiem, Scrabble czy Monopoly. - Święta to moment, kiedy chętnie kupowane są gry planszowe. Wynika to m.in. z tego, że pełnią one zarówno funkcję edukacyjną jak i rozrywkową - mówi Michał Sieńko z Fundacji Animatorów i Twórców Kultury „TRACH” oraz współzałożyciel Fabryki Gier Historycznych w Lublinie.

Ostatnie dzieło Fabryki to „Odbudowa Warszawy”, a rozgrywkę dodatkowo urozmaica aplikacja na telefon. - Pozwala ona oglądać w trakcie gry budynki w wersji 3D - dodaje Śieńko.

Inną grą, również mocno osadzoną w historycznej rzeczywistości, jest „Sigismundus Augustus”, której akcja rozpoczyna się w momencie objęcia rządów w Rzeczypospolitej przez Zygmunta Augusta, a zadaniem gracza jest budowanie potęgi magnackiego rodu.

Osoby, które nie są przekonane, czy taki prezent będzie odpowiedni, mogą przyjść do siedziby wydawnictwa i, jeśli akurat dana gra będzie na stanie, sami sprawdzić czy to dobry pomysł.

Święta w balonie

Pomysłem na prezent może też być lot balonem. Choć wydawałoby się, że zima niekoniecznie jest dobrą porą na tego typu podróże, Adam Tarkowski z firmy Hardworkers Team przyznaje, że w okresie świątecznym zainteresowanie lotami balonem rośnie. - Voucher na lot balonem nadal jest niebanalnym prezentem, a wrażenia z lotu pozostają długo w pamięci naszych klientów. Lot balonem nie jest prezentem materialnym, nie da się go opisać, a wrażenia każdy uczestnik odbiera indywidualnie - wyjaśnia Adam Tarkowski i dodaje, że zima wygrywa z latem jeśli chodzi o przejrzystość powietrza. - Każda pora roku jest fajna na lot balonem. Jeśli choć trochę interesujemy się pogodą to wiemy, że zimą przy wyżowej pogodzie mamy doskonałą widoczność. Powietrze jest czystsze i rzadsze dzięki czemu widoki z kosza balonu są dużo fajniejsze. Ciekawostką są chociażby bardzo dobrze widziane gołym okiem Góry Świętokrzyskie oddalone od Nałęczowa o około 130 km.

Jak wyjaśnia Tarkowski, w święta przeważają klienci indywidualni: kameralne loty dwuosobowe oraz kilkuosobowe loty rodzinne lub w gronie znajomych. - Ubieramy się adekwatnie do warunków, jakie mamy na dole, a palnik nad głową i gorąca herbata w termosie nie pozwalają nam zmarznąć. Im mroźniej i więcej śniegu tym lepiej.

Zdjęcia na magnesach

Ciekawym prezentem pod choinkę może być książka-album ze zdjęciami. To również dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie mają zbyt dużo czasu na chodzenie po sklepach. - Rok temu w okresie świątecznym zainteresowanie naszą ofertą wzrosło o jakieś 50 proc. - mówi Patryk Mucha z firmy SnapBook, która oferuje szybkie wywoływanie zdjęć w formie książek, magnesów czy pojedynczych plansz.

Wystarczy wgrać na stronie internetowej fotografie (z telefonu, Facebooka, Instagrama bądź Dropboxa), zapłacić i poczekać na przesyłkę. Zwykły SnapBook to album z 50 zdjęciami, SnapBook Grande to wersja powiększona o wymiarach 15x19 cm.

- Przed świętami popularne stają się również magnesy na lodówkę z wywołanymi zdjęciami - mówi Mucha. Oprócz książek ze zdjęciami i magnesów, przez SnapBooka zamówić możemy również pojedyncze kwadraty ze zdjęciami.