Śladami poety Jana Pocka. Rowerem po gminie Markuszów

Dokładnie 4 maja tego roku przypada 100-lecie urodzin jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów ludowych Jana Pocka. Związany z powiatem puławskim poeta z Kalenia, w gm. Markuszów w mistrzowski sposób potrafił opisywać piękno i harmonię ojczystej ziemi, wyrażać zachwyt dziełem Stwórcy. Na rowerowy szlak zaprasza Sławomir Łowczak, znany regionalista i historyk.

Trasa liczy ok. 18 km, 90 proc. powierzchni jest utwardzona, jedynie w części przebiegającej przez lessowe głębocznice mogą wystąpić okresowe utrudnienia przejazdu po opadach. Trasa prowadzi przez charakterystyczne wzniesienia i wzgórza Płaskowyżu Nałęczowskiego, w pobliżu Strumienia Olszowieckiego, licznych stawów i łąk oraz urokliwej sieci wąwozów lessowych. To także okazja do zobaczenia mało znanych zabytków związanych z regionem.

Szlak posiada połączenie z zielonym, południowym szlakiem po gminie Garbów oraz z Nałęczowem (poprzez liczący 9,71 km łącznik oznakowany na czarno), a także z zielonym szlakiem biegnącym z Klementowic do Strzyżowic (łącznik z Kalenia do Płonek, liczący 2,42 km, oznakowany również na czarno). Daje to możliwość tworzenia wielu wariantów przejazdów znakowanymi szlakami (np. do Nałęczowa, Garbowa, Kurowa i Kozłówki).

Podróż rozpoczynamy przy kościele parafialnym

W pobliżu tablicy z mapką szlaku znajduje się parking, na którym możemy zostawić samochód.

– Zespół kościoła parafialnego wzniesiono w latach 1667–82 z fundacji Jana i Andrzeja Firlejów. Konsekrował go biskup Stanisław Szembek (15 października 1690 r.) – mówi Sławomir Łowczak. – W 1750 r. z inicjatywy ks. Józefa Zagórskiego wybudowano barokową plebanię, a w 1862 r. dzwonnicę. Kościół jest budowlą wzorowaną na kościołach baroku lubelskiego. Przy prezbiterium znajdują się dwie zakrystie, a na frontonie – dwie wieże.