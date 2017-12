Nowy diesel w Hondzie

Konstruktorzy Hondy dokonali istotnych poprawek w silniku 1.6 i-DTEC i układzie wydechowym, by zmaksymalizować osiągi w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Udało się również obniżyć poziom zużycia paliwa nawet do 3,7 l/100 km.

Silnik 1.6 i-DTEC rozwija moc maksymalną 120 KM przy 4000 obr/min i osiąga maksymalny moment obrotowy 300 Nm przy 2000 obr/min, co pozwala rozpędzić civica ze startu zatrzymanego do 100 km/h w czasie 10,5 sekundy.

Zmodernizowany silnik powstający w Wielkiej Brytanii w zakładach Honda of the UK Manufacturing w Swindon, będzie dostępny w modelu Civic dziesiątej generacji, zarówno w wersji czterodrzwiowej, jak i pięciodrzwiowej. Kolejną nowością będzie dziewięciobiegowa przekładnia automatyczna, która pojawi się na rynku w połowie 2018 roku. Będzie to pierwsze zastosowanie takiej przekładni w samochodzie z napędem na jedną oś.

