Rajd Nadwiślański 2018: Wyścigi na ulicach Puław [wideo, zdjęcia]

Już około południa zamknięto główne ulice w mieście kierując ruch na objazdy. Na skrzyżowaniu Skowieszyńskiej, Zielonej i Głębokiej, ruchem kierowali funkcjonariusze drogówki. Niewiele to jednak pomagało, bo z każdej strony szybko uformowały się długie kolejki aut.

Około godz. 14 przy ulicy Centralnej i Piłsudskiego zaczęli gromadzić się mieszkańcy miasta, którzy chcieli z bliska przyjrzeć się tej niecodziennej, sportowej rywalizacji. Tuż przy szarfach odgradzających tor od stref kibica, puławianie z wyciągniętymi telefonami w dłoniach obserwowali kolejne przejazdy. W gorącym powietrzu co chwila unosił się zapach jeszcze bardziej rozgrzanych opon, a ryk silników słychać było w promieniu kilku kilometrów.

Po zakończeniu pierwszego, puławskiego odcinka specjalnego, na czele Rajdu Nadwiślańskiego znalazła się załoga Tomasza Kasperczyka i pilota Damiana Sytego w fordzie fiesta R5. Tuż za nimi uplasowali się Jakub Brzeziński oraz Kamil Kozdroń w skodzie fabii R5. Podium zamknęli Filip Nivette i Kamil Heller w fordzie fiesta.

Po kolejnych odcinkach specjalnych zorganizowanych w okolicach Wilkowa i Łazisk, pierwsze miejsce obronili Kasperczyk z Sytym i to oni obecnie występują w roli faworytów do zwycięstwa w całym Rajdzie Nadwiślańskim. Przypominamy, że jest to 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Kierowcy pytani przez dziennikarzy o wrażenia po pierwszym OS-ach mówili o piekielnie śliskim asfalcie na puławskich ulicach i problemach ze zmienną przyczepnością. Co ciekawe, powietrze w rajdówkach rozgrzewało się w sobotę do 50 stopni Celsjusza.

Sportowe auta po sobotnich zmaganiach wrócą do parku maszynowego przy ul. Mościckiego. Tam zaopiekują się nimi mechanicy, którzy przygotują rajdówki do niedzielnych odcinków specjalnych w okolicach Urzędowa. Ceremonia zakończenia i wręczenie nagród najlepszym zawodnikom odbędzie się w niedzielę po południu, również w Puławach.