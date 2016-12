Szansa na tańsze OC. Po montażu specjalnego urządzenia

95 procent zachodnich kierowców, którzy zgodzili się na takie urządzenie, płaci za OC średnio o jedną trzecią taniej – wynika z danych tamtejszych ubezpieczycieli. Wobec coraz większych wypłat odszkodowań i rosnących cen ubezpieczeń komunikacyjnych - UFG zbadał czynniki pozwalające na obniżenie składki za polisy OC. Jednym z nich jest właśnie stosowanie tzw. technologii pay-as-you-drive.

W krajach zachodnich urządzenia lub aplikacje typu „czarna skrzynka” już od dekady stosowane są w autach do monitorowania zachowań kierowcy. Szczególnie popularne są wśród młodych osób. Statystycznie kierowcy ci powodują bowiem więcej wypadków i płacą wyższą składkę za polisę OC, a dzięki tej technologii – mogą „udowodnić” ubezpieczycielowi, że mimo braku doświadczenia – są dobrymi kierowcami.

W Polsce – jak wynika z badań UFG – otwartość na nową technologię jest zależna od wieku kierowcy. I tak – największa jest wśród młodych osób będących posiadaczami lub użytkownikami auta i w niektórych grupach (grupa: studenci, wolni mieszkający z rodzicami) rośnie nawet do dwóch trzecich badanych.

Z wiekiem spada jednak chęć do pokazania swojego stylu jazdy w zamian za bonifikatę w ubezpieczeniu. W grupie kierowców do czterdziestki zgodę na to wyraża około 40 procent badanych, podczas gdy w starszych grupach już tylko około 33 procent.

Polscy kierowcy nie chcą się jednak „tanio sprzedać”. Ci, którzy deklarują zgodę na zainstalowanie w swoim aucie opisywanej technologii – domagają się wysokiej zniżki za OC: ponad 40 procent badanych właścicieli i użytkowników pojazdów chce w zamian 50-procentowej bonifikaty w cenie polisy OC.

W Polsce nad ubezpieczeniem, w którym styl jazdy kierowcy będzie miał wpływ na cenę polisy, pracuje Link 4 i zamierza go wprowadzić na początku przyszłego roku. Z kolei Benefis na początku tego roku, we współpracy z Janosikiem, udostępniła aplikację „Nagradzamy bezpiecznych”.