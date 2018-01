Wjazd samochodem spalinowym do centrów miast może być płatny

Auta elektryczne są obłożone akcyzą w wysokości 3,1 proc. W przypadku elektrycznego nissana leaf, który w najtańszej wersji kosztuje ok. 130 tys. zł, obniżka ceny z tytułu zwolnienia z akcyzy wyniesie ok. 4 tys. zł. Czy to wystarczająca zachęta do kupowania „elektryków”?

Przyjęty tuż przed świętami rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zakłada, że nabywca osobowego samochodu elektrycznego będzie zwolniony z akcyzy, a przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia takich pojazdów. Kierowca „elektryka” będzie uprzywilejowany. Do końca 2025 r. będzie mógł korzystać z buspasów, a w płatnych strefach zaparkuje za darmo. Władze lokalne otrzymają też realne narzędzie do walki o czystsze powietrze. Chodzi o możliwość ustanawiania stref, do których będą mogły wjechać tylko auta elektryczne. Wjazd do takiej strefy samochodem spalinowym będzie płatny. Opłata nie będzie mogła przekraczać 30 zł dziennie i będzie ona stanowiła dochód gminy.