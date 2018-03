Nowe śmieciarki w Opolu Lubelskim

OPK powstało z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. ZGKiM nie mógł brać udziału w przetargach na wywóz śmieci, a OPK, jako spółka, może już brać w nich udział.

OPK zakupiła trzy fabrycznie nowe samochody do odbioru poszczególnych frakcji odpadów. – Nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 marca do 30 czerwca został dostarczony do każdego mieszkańca. Można go także znaleźć na stronie naszego miasta, w zakładce „Gospodarka odpadami” – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy UM Opole Lubelskie. – W związku ze zmianą odbiorcy odpadów ceny wywozu śmieci nie uległy zmianie – dodaje.