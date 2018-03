Opole Lubelskie: Chcą, żeby centrum miasta żyło

W mieście trwa Program Remontu Kamienic. Właściciele nieruchomości mają szanse na dodatkowe pieniądze, ale pod warunkiem przystąpienia do programu Mieszkanie dla Młodych Rodzin.

W 2017 samorząd ruszył z Programem Remontu Kamienic zlokalizowanych w centrum miasta. Jest skierowany do właścicieli kamienic z funkcją mieszkaniowo-usługową. Obejmuje zasięgiem ścisłe historyczne centrum miasta, tj. ul. Stary Rynek, ul. Nowy Rynek, Piłsudskiego, Kościuszki, Lubelską, Kościelną, Długą, Józefowską, Ogrodową. Łącznie 60 kamienic.

Prace nad PRK rozpoczęto w marcu ubiegłego roku. W I etapie opracowana została koncepcja architektoniczno-budowlana remontu kamienic, od elewacji budynków, przez ocieplenie po dach.

Koncepcja została sporządzona oddzielnie dla każdej z kamienic oraz zaopiniowana przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

W drugim etapie PRK opracowano program wsparcia finansowego dla remontów kamienic. – Wspólnie z samorządem wypracowane zostały reguły i zasady przyznawania dotacji. Program dotacji zakłada udzielenie wparcia właścicielom lub użytkownikom wieczystym, zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Dofinansowanie nie może przekroczyć 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego.

Uczestnikami PRK mogą być także wspólnoty mieszkaniowe. Program będzie premiował kompleksowość prac. Warunkiem otrzymania dotacji będzie zaangażowanie środków własnych w wysokości określonej w umowie oraz odbiór wykonanych prac przez osoby upoważnione.

Nowością jest dodatkowy 10-procentowy bonus do dotacji. Warunkiem będzie przystąpienie przez właściciela kamienicy do programu przywracania wynajmu pustostanów. Uczestnik Programu Remontu Kamienic będzie mógł w tym przypadku równolegle przystąpić do Programu Mieszkań dla Młodych Rodzin (PMDMR).

– Program Remontu Kamienic i Program Mieszkań dla Młodych Rodzin, w tym przywrócenie najmu w centrum, jest ważną składową dla całego procesu rewitalizacji. Poprawa estetyki, wprowadzenie nowych rodzin do centrum zwiększy zainteresowanie usługami, pobudzi handel. To dla nas bardzo istotne, żeby centrum miasta po rewitalizacji żyło – dodaje Dariusz Wróbel.

Operatorem PMDMR będzie gmina – występująca jako pośrednik pomiędzy najemcą, właścicielem lokalu, a potencjalnym wynajmującym. To gmina będzie kwalifikować osoby zgłaszające chęć wynajmu lokalu. Gmina jednak wyznaczyła kilka warunków: łączny dochód brutto w przeliczeniu na osobę w wysokości co najmniej 100 proc. najniższej emerytury, wiek jednego z członków rodziny nie wyższy niż 40 lat, brak zaległości w opłatach czynszowych oraz brak naruszania regulaminu porządku domowego. Oba programy będą wdrażane równolegle. Więcej informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta.