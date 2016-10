Opole Lubelskie: Cztery projekty do realizacji

Mieszkańcy Opola Lubelskiego po raz drugi mieli możliwość zgłaszania inicjatyw i projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Mieli do dyspozycji 100 tys. zł.

– Projekty można było zgłaszać w dwóch kategoriach – społecznej i inwestycyjnej. Zgodnie z przyjętym regulaminem budżetu, na projekty społeczne zarezerwowano kwotę 10 tys. zł, przy czym wartość jednego projektu nie mogła być większa niż 5 tys. zł. Pozostała kwota 90 tys. zł została zarezerwowana na projekty inwestycyjne. Wartość jednego projektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł – mówi Krzysztof Ryczek z opolskiego magistratu.

Inwestycje na przyszły rok

Mieszkańcy złożyli 6 projektów inwestycyjnych i jeden projekt społeczny. Miejski zespół ds. budżetu obywatelskiego rekomendował do głosowania 5 projektów inwestycyjnych. Szósty ze zgłoszonych projektów został wyłączony z głosowania ze względu na ujęcie większości zadania w budżecie gminy. Chodziło o montaż oświetlenia ulicznego oraz progów zwalniających na osiedlu domków jednorodzinnych w Opolu Lubelskim – ul. Sosnowa i Krzywe Koło.

Z projektów inwestycyjnych do realizacji w przyszłym roku zakwalifikowano: wyznaczenie i budowę ścieżki rowerowej w ciągu pieszym przy drodze Lubelskiej na odcinku od ul. Podzamcze do ZS Nr 1, budowę skoczni do skoku w dal wraz z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej na terenie kompleksu boisk Orlik 2012 oraz II etap utworzenia klubu integrującego mieszkańców gminy Opole Lubelskie „Nasz Złoty Zakątek”.

Jedyny zgłoszony projekt społeczny – stworzenie stałej gry miejskiej w przestrzeni publicznej „Śladami opolskich Kupców i Rzemieślników” – ze względu na brak konkurencji bez głosowania został skierowany do realizacji. W głosowaniu wzięło udział 286 mieszkańców.

Co zrobiono w tym roku

W 2015 roku, w ramach pierwszego budżetu obywatelskiego, zgłoszono 17 wniosków – cztery o charakterze kulturalnym o łącznej wartości 19,4 tys. zł i 13 wniosków o charakterze inwestycyjnym o wartości 297,18 tys. W sumie wszystkie zgłoszone pomysły miały wartość ponad 316 tys. zł. 5 projektów uzyskało dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowało ponad 2,5 tys. mieszkańców.

Spośród projektów inwestycyjnych, które zrealizowano w tym roku, były: wykonanie projektu budowy chodnika, ścieżki rowerowej na ul. Fabrycznej do granic administracyjnych miasta, nasz „Złoty zakątek” (etap I – dop. red.), czyli utworzenie klubu integrującego mieszkańców gminy Opole Lubelskie i zakup wraz z montażem stojaków na rowery.

Z kolei wśród projektów społecznych dofinansowane zostały dwa przedsięwzięcia, czyli wyposażenie wolontariatu młodzieżowego z Opola Lubelskiego w nowe kompetencje, umiejętności i sprzęt animacyjny oraz zakup dekoracji ściennych z motywem bajkowym do Żłobka i Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim.