Opole Lubelskie. Już witają się z remontem drogi

Ulica Fabryczna będzie przebudowana, od granic administracyjnych miasta do skrzyżowania z ulicą Przemysłową (fot. Google Street View)

Wniosek Gminy Opole Lubelskie znalazł się na 14 miejscu na 84 na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań zgłoszonych do realizacji w 2017 roku przez samorządy powiatowe i gminne województwa lubelskiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19.

– W ramach zadania kontynuowana będzie przebudowa kolejnych 2,5 km ulicy Fabrycznej, od granic administracyjnych miasta, gdzie kończy się wyremontowany w tym roku odcinek do skrzyżowania z ulicą Przemysłową – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy opolskiego magistratu. – Wartość całej inwestycji to ponad 4 mln zł. Wnioskowana kwota dotacji to 2 mln 85 tys. zł – dodaje.

Na przebudowanym odcinku drogowcy położą nowy asfalt o szerokości od 5,5 do 10,4 m. – Zostaną także przebudowane i dobudowane chodniki, zatoki autobusowe, peron przy przystanku autobusowym – dodaje rzecznik. Nowością będzie dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szer. 2 m oddzielona od jezdni elastycznymi słupkami. Ostateczna lista zakwalifikowanych wniosków będzie znana do 31 grudnia.