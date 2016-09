Opole Lubelskie: Masz obywatelski pomysł? Zgłoś!

Jeszcze tylko do czwartku można składać projekty w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. W budżecie miejskim na ten cel zarezerwowano 100 tysięcy złotych.

Trwa kolejna edycja programu konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

– Wzorem roku ubiegłego samorząd przekazuje bezpośrednio mieszkańcom Opola Lubelskiego, możliwość samodzielnego przeznaczenia części środków budżetowych, w wysokości 100 tysięcy złotych, na wybrane zadania – mówi Dariusz Wróbel, burmistrz Opola Lubelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego mogą zostać zrealizowane projekty w dwóch oddzielnych kategoriach – inwestycyjnej oraz społecznej.

Termin zgłaszanie zadań mija 15 września. Tymczasem mieszkańcy do minionego piątku nie zgłosili żadnego pomysłu.

– Podobna sytuacja była w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Praktycznie w ciągu dwóch ostatnich dni wpłynęło 17 projektów obywatelskich – wspomina Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy urzędu miasta.

– Pomysły trzeba zgłaszać na formularzach, których wzory znajdują się na stronie internetowej urzędu – dodaje rzecznik magistratu. Projektu mogą zgłaszać mieszkańcy gminy i miasta, którzy ukończyli 16 lat. Wniosek musi mieć poparcie 15 mieszkańców. Zgłaszane do realizacji pomysły powinny mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców i być zlokalizowane w centrum gminy. Projekt inwestycyjny może być zrealizowany na nieruchomości stanowiącej własność gminy. Wartość projektów inwestycyjnych może się wahać od 3,5 tys. zł do 30 tys. zł, kulturalno-społeczny (działania edukacyjne, promocyjne, kulturalne itp.) od 1 tys. zł do 5 tys. zł.

Co będzie działo się dalej? Burmistrza powoła Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego, który do 30 września dokona oceny formalnej zgłoszonych projektów i opracuje listę projektów, która zostanie dopuszczona pod głosowanie.

Głosowanie na projekty zaplanowano miedzy 3 a 14 października 2016 roku, w godzinach pracy urzędu miejskiego. – Mieszkańcy będą mogli zagłosować za pomocą dwóch oddzielnych kart do głosowania. Na pierwszej zagłosują na projekt społeczny, na drugiej na projekt inwestycyjny. Każdy głosującym może wskazać po jednym zadaniu w odniesieniu do obu projektów – dodaje Krzysztof Ryczek.

Wyniki głosowania będą znane do 30 października, a projekty które uzyskają największą liczbę głosów zostaną wpisane do projektu budżetu gminy na przyszły rok.

W ramach pierwszego budżetu obywatelskiego zgłoszono 17 wniosków – cztery wnioski o charakterze kulturalnym o łącznej wartości 19,4 tys. zł i 13 wniosków o charakterze inwestycyjnym o wartości 297,18 tys. W sumie wszystkie zgłoszone pomysły miały wartość ponad 316 tys. zł. 5 projektów uzyskało dofinansowanie w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowało ponad 2,5 tys. mieszkańców.

Spośród projektów inwestycyjnych mieszkańcy najwięcej głosów oddali na trzy projekty: wykonanie projektu budowy chodnika, ścieżki rowerowej na ul. Fabrycznej do granic administracyjnych miasta, nasz „Złoty zakątek”, czyli utworzenie klubu integrującego mieszkańców gminy Opole Lubelskie i zakup wraz z montażem stojaków na rowery. Z kolei wśród projektów społecznych dofinansowane zostały dwa przedsięwzięcia: wyposażenie wolontariatu młodzieżowego z Opola Lubelskiego w nowe kompetencje, umiejętności i sprzęt animacyjny oraz zakup dekoracji ściennych z motywem bajkowym do żłobka i przedszkola w Opolu Lubelskim.