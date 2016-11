Opole Lubelskie: Nowy parking w centrum miasta

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki połączeniu dwóch działek przy ulicy Garbarskiej.

– Pierwsza należała do gminy i stało na niej 16 garaży. Właściciele garaży otrzymali możliwość dzierżawy garaży przy nowym osiedlu na ulicy Fabrycznej. Z kolei drugą, przylegającą działkę o powierzchni 6,5 ara w lipcu tego roku gmina kupiła od osoby prywatnej. Dzięki temu udało się uzyskać teren o powierzchni pozwalającej na budowę dużego parkingu – mówi Krzysztof Ryczek, rzecznik prasowy UM Opole Lubelskie.

Nowy parking rozwiąże głównie problemy kierowców przyjeżdżających w sprawach administracyjnych do Urzędu Miejskiego, starostwie, Urzędu Pracy, ZUS czy „skarbówki”. Nowy parking jest zlokalizowany w sąsiedztwie tych instytucji.

– Ponadto wierni przyjeżdżający w niedzielę do kościoła zyskają możliwość parkowania praktycznie przy samej świątyni. Lokalizacja parkingu przy ulicy Garbarskiej jest też istotna ze względu na fakt, jaką funkcję pełni ta droga od tego roku. Po budowie odcinka łączącego tę ulicę z obwodnicą stała się drogą wjazdową do miasta i najbliższym połączeniem z obwodnicy do centrum miasta – dodaje Ryczek.

Zakres prac, jaki zostanie wykonany w ramach tej inwestycji, oprócz wyłożonego kostką parkingu, przewiduje także budowę betonowego odgrodzenia od budynków mieszkalnych, kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 250 tys. zł. Parking powstanie do końca tego roku.