Opole Lubelskie: Parking i chodnik z oszczędności

Pierwszą jest zagospodarowanie placu przy ul. Fabrycznej (na zdjęciu), który aktualnie jest ogrodzony, ale niewykorzystywany. – W ramach zadania usunięte zostanie ogrodzenie, teren zostanie utwardzony i wyłożony kostką oraz stanowił będzie powiększenie istniejącego parkingu przy Orliku, ZS Nr 2 i przychodni – mówi Dariusz Wróbel burmistrz Opola. Koszt inwestycji wyniesie ok. 75 tys. zł.

Z kolei na ulicy Nowoprojektowanej, od posesji nr 11 do posesji nr 25, przebudowany zostanie stary chodnik. Tym samym wyremontowany zostanie ostatni odcinek, który dotąd nie był wyłożony kostką. Remont obejmie 212 metrów, a jego koszt to ok. 35 tys. zł.