Ile zarabiają nauczyciele w Lublinie?

W samorządach zakończył się czas podsumowań ubiegłorocznych wydatków na wypłaty dla nauczycieli. W 2017 roku średnie wynagrodzenie (pensja zasadnicza plus inne składniki wynagrodzenia) w grupie nauczycieli stażystów miało wynosić 2752,92 zł, kontraktowych – 3055,74 zł, mianowanych – 3964,20, a dyplomowanych – 5065,37 zł.

Najlepiej zarabiają nauczyciele w Warszawie. Na etat nauczyciela stażysty przypada tu o 5 595 zł więcej niż gwarantowana średnia. W przypadku nauczycieli kontraktowych jest to 9 143 zł, mianowanych – 7 789 zł, a dyplomowanych – 9 687 zł.

Poza stolicą stażystą w szkole najlepiej być w Lublinie (1 727 zł więcej niż średnia, o której mówi Karta nauczyciela). W stolicy naszego regionu dużo wyższe od średniej wynagrodzenia mają także kolejne grupy nauczycieli. I tak kontraktowi mogą liczyć na pensje o 1782,56 zł większe niż wynosi średnia, mianowani o 1902,35 zł, a dyplomowani nawet o 2521,05 zł.

Samorządy muszą zapewnić nauczycielom z danej grupy awansu średnie wynagrodzenie określone w Karcie nauczyciela. Jeśli tego nie zrobią, do końca stycznia mają obowiązek wypłacić pedagogom jednorazowy dodatek uzupełniający. Do 17 lutego sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń powinno trafić do radnych i do regionalnych izb obrachunkowych.