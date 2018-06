Sposób na podwyższenie emerytury o 3200 zł. W Lubelskiem dodatkowe pieniądze dostaje 80 osób

Po ukończeniu stu lat emeryci oraz renciści ZUS i KRUS otrzymują tzw. świadczenie honorowe. To pieniądze wypłacane dożywotnio co miesiąc w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin.

– Kwota bazowa zależy natomiast od przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Od marca przyznaje się je w wysokości 3731,13 zł brutto – tłumaczy Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Raz przyznane świadczenie nie jest przy tym nigdy waloryzowane, co oznacza, że osoba, która zacznie je teraz pobierać otrzyma co miesiąc „na rękę” ok. 3200 zł, a najstarsza żyjąca Polka (ma dziś 112 lat) odbiera świadczenie w wysokości niespełna 1700 zł.

Osoby, które dostają emeryturę lub rentę z ZUS nie muszą po okrągłych urodzinach składać żadnego wniosku o przyznanie dodatkowej gotówki. Inaczej z osobami, które wcześniej świadczeń nie pobierały – ci muszą wypełnić wniosek i dołączyć do niego dokument potwierdzający datę urodzenia.

– Największą liczbę świadczeń honorowych wypłaca właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec marca w całym kraju otrzymywały je 1953 osoby – wylicza Korba. – Jednak z roku na rok liczba stuletnich świadczeniobiorców nieco maleje. Jeszcze dwa lata temu w naszym regionie było ich 92, a w tym roku zaledwie 80.

Jak podaje portal Money.pl, najwięcej „wyjątkowych emerytur” wypłaca warszawski oddział ZUS, który ma pod swoją pieczą 261 stuletnich emerytów. Na kolejnych pozycjach uplasował się Gdańsk (121), Poznań (112), Łódź (106) i Kraków (101).

Sędziwego wieku uprawniającego do otrzymywania świadczenia najłatwiej jest jednak dożyć mieszkańcom Torunia i Gdańska. Udaje się to tam odpowiednio jednemu na 3,7 tys. oraz 3,8 tys. mieszkańców. Dla porównania: w Warszawie zaledwie jednemu na 6,7 tys., w Krakowie jednemu na 7,6 tys.

Na Lubelszczyźnie „dobrą statystyką” może pochwalić się Biłgoraj, gdzie na każde 1,3 tys. mieszkańców jest przynajmniej jeden stulatek.