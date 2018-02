Lublin: Szkolenia, płatne staże i dofinansowanie na własną firmę dla niepełnosprawnych

Miejski Urząd Pracy w Lublinie prowadzi nabór do projektu dla osób bezrobotnych do 30 r. życia z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Projekt przewiduje szkolenia, płatny staż u pracodawcy czy uzyskać dofinansowanie na założenie własnej firmy do maksymalnie 20 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje można znaleźć na www.mup.lublin.pl.

Aktualnie w lubelskim urzędzie pracy zarejestrowanych jest 725 niepełnosprawnych osób. Niepełnosprawni petenci w urzędach pracy to przede wszystkim osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach zawodowych, często bez doświadczenia zawodowego.

– Chodzi o osoby, które od długiego czasu są poza rynkiem pracy, ale zmotywowane do tego by podwyższać swoje kwalifikacje i w efekcie finalnym podjąć pracę. Takim osobom doradcy przede wszystkim oferują pomoc w doborze odpowiedniego zawodu lub formy kształcenia – mówi Monika Różycka-Górska, rzecznik MUP w Lublinie. – Kolejną kategorią są osoby, których w wieku aktywności zawodowej dotknęła niepełnosprawność i utraciły przez to możliwość wykonywania dotychczasowej pracy. Chcące być jednak nadal aktywne na rynku pracy. Dla nich najlepszym wsparciem jest propozycja innego kierunku i formy szkolenia zawodowego lub zatrudnienia.