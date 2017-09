Obniżony wiek emerytalny. W woj. lubelskim już 3 tysiące wniosków

Od 1 października wiek emerytalny dla kobiet obniży się do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat. ZUS szacował, że do końca roku po świadczenia zgłosi się łącznie nawet 16 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego. Wnioski mogli składać od 1 września i wiele osób ruszyło po emeryturę przy pierwszej możliwej okazji.

– Dziennie wpływa kilkakrotnie więcej wniosków o emerytury niż w ubiegłych miesiącach. W ciągu zaledwie sześciu dni, czyli od 1 do 8 września, około 3 tysięcy osób w województwie złożyło wniosek o przyznanie świadczenia. To co piąta z osób uprawnionych do emerytury w obniżonym wieku – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.

Oprócz składających wnioski w instytucji zjawiło się również wiele osób zainteresowanych informacją w sprawie świadczeń lub spotkaniem z doradcą emerytalnym. W województwie lubelskim placówki ZUS odwiedziło w sumie prawie 14,5 tys. klientów. Ich obsługa szła jednak na tyle sprawnie, że w „najgorętsze” dni czas oczekiwania na rozmowę z pracownikiem ZUS wynosił średnio od kilku do kilkunastu minut.