Budżet obywatelski w Puławach. Pełna lista zwycięskich inwestycji

Takiej ilości projektów przeznaczonych do realizacji w ramach puławskiego budżetu obywatelskiego jeszcze nie było. W przyszłym roku do wykonania skierowało 25 zadań, trzy razy więcej, niż miało to miejsce dotychczas. Urząd ogłosił, które doczekają się realizacji.

Na wyniki głosowania w tym toku nie trzeba było długo czekać, pojawiły się niemal tuż po jego zakończeniu. Jak już pisaliśmy, projektem ogólnomiejskim, który zdobył największą ilość głosów był ten dotyczący utworzenia dokumentacji dla zagospodarowania miejskich błoni. Komisja do spraw budżetu obywatelskiego, która zebrała się w środę, zdecydowała jak podzielić pozostałe środki. Jak się okazało, oprócz zdobywcy pierwszego miejsca, do realizacji przeznaczono dziewięć innych propozycji.

Mieszkańcy Puław w przyszłym roku będą mogli pojechać nową ścieżką rowerową łączącą ul. Gościńczyk z ul. Wojska Polskiego, w miejscach publicznych zobaczą więcej stojaków na rowery, dystrybutorów wody pitnej oraz woreczków na psie odchody. Za pieniądze z budżetu obywatelskiego zorganizowane zostaną także letnie imprezy w Marinie i koncert Tomasza Budzyńskiego w kościele na górce. Miasto zapłaci także za cotygodniowe treningi z instruktorem na siłowni w porcie oraz zajęcia fotograficzne dla amatorów. Powstaną także miejsca do grillowania nad rzeką.

Nie znalazły się w tym roku pieniądze na projekt rewitalizacji skateparku. Mimo że pomysł zdobył drugą największą ilość głosów w mieście (aż 547) to autorzy projektu wnioskowali o całą dostępną pulę pieniędzy - 600 tys. zł. 250 tys. zł trafiło jednak na projekt błoni, więc pozostałe 350 tys. zł zostało rozdysponowane między te projekty, które opiewały na niższe sumy.

Do realizacji skierowano także 15 projektów rejonowych. Powstanie więc: parking przy MP nr 3, nowe ławki, kosze i urządzenia do ćwiczeń przy SP nr 4, droga dojazdowa do os. Słoneczne Piaski, wiata przy ul. Włostowickiej. Przebudowane zostanie skrzyżowanie ul. Pustej z ul. 6 Sierpnia, przy ul. Piaskowej zamontowana zostanie tablica informacyjna, seniorzy z rejonu drugiego będą mogli brać udział w bezpłatnych lekcjach tańca, na os. Wólka Profecka przybędzie ławek i koszy na śmieci, a także podjęta zostanie próba skutecznego wypłoszenia ptaków ze skweru Niepodległości. Ponadto należy spodziewać się naprawy chodnika przy ul. Kruka, kurtyny wodnej i monitoringu w Parku Solidarności oraz doposażenia siłowni przy ul. Polnej.

Co ciekawe, najdroższą, pojedynczą inwestycją przeznaczoną do realizacji ze środków budżetu partycypacyjnego po raz pierwszy nie zostanie projekt ogólnomiejski. Więcej środków, niż dokumentacja dla miejskich błoni (250 tys. zł), pochłonie przebudowa placu zabaw przy ul. Norwida (260 tys. zł). Mieszkańcy rejonu czwarego doczekają się także remontu traktu spacerowego wdłuż ogrodzenia SP nr 1 i Środowiskowego Domu Samopomocy. W sumie na wszystkie wyżej wymienione zadania miasto przeznaczy w przyszłym roku 2 mln złotych. Średni koszt projektu obywatelskiego wyniósł więc ok. 80 tys. złotych.

Projekty ogólnomiejskie do realizacji (liczba głosów)

Zagospodarowanie błoni miejskich (dokumentacja) (704 głosy) Połączenie ścieżki rowerowej w ul. Gościńczyk ze ścieżką rowerową w ul. Wojska Polskiego (377 głosów) Miejskie dystrybutory wody pitnej (297 głosów) Organizacja letnich imprez pod chmurką na terenie Mariny Puławy (260 głosów) Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (193 głosy) Dystrybutory z woreczkami na psie odchody (164 głosy) Stojaki na rowery (134 głosy) Warsztaty fotograficzne (30 głosów) Tomasz Budzyński – Legenda – wystawa i koncert (19 głosów) Trening z instruktorem w Marinie (14 głosów)

Projekty rejonowe

Rejon nr 1

Budowa Parkingu przed Miejskim Przedszkolem nr 3 na osiedlu Niwa (285 głosów) Kompleks Sportowo – Rekreacyjny (270 głosów) Budowa drogi dojazdowej do osiedla „Słoneczne Piaski” (147 głosów) Wiata przystankowa na ul. Włostowickiej (51 głosów)

Rejon nr 2

Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz uspokojenie ruchu na ulicach Pusta i 6. Sierpnia oraz na skrzyżowaniu tych ulic (120 głosów) Wyprowadzenie ptaków ze Skweru Niepodległości (116 głosów) Montaż świetlnej tablicy informacyjnej (97 głosów) Warsztaty taneczne dla seniorów (31 głosów) Kosze na śmiecie i dodatkowe ławki (16 głosów)

Rejon nr 3 (nie było głosowania)

Naprawa chodnika przy ulicy Kruka Kurtyna wodna przy Parku Solidarności Doposażenie siłowni przy ulicy Polnej Monitoring w Parku Solidarności

Rejon nr 4