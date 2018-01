Koniec z zakupami alkoholu po godz. 22? Nowe prawo pozwoli wprowadzać zakazy

Co się zmieni? Już niedługo rady gmin będą mogły wprowadzać ograniczenia w sprzedaży alkoholu w sklepach między godziną 22 a 6. Zdecydują też, czy zakaz nocnej sprzedaży obowiązywać będzie na terenie całej gminy, czy tylko w niektórych miejscach. Radni będą mogli regulować także ilość działających na terenie gminy punktów, sprzedających napoje z zawartością alkoholu do 4,5 proc. (np. piwo).

Ponadto ustawa wprowadza zakaz picia trunków w miejscach publicznych. Radni będą mogli jednak wyłączyć niektóre miejsca od tego surowego przepisu, pod warunkiem, że nie wpłynie to na zwiększanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Tak jak dotąd, alkohol pić będzie można także w ogródkach piwnych.

Niektóre samorządy są zadowolone z wprowadzanych zmian. W Puławach, nie licząc lokali gastronomicznych, działa obecnie 88 punktów ze sprzedażą alkoholu. Siedem z nich to sklepy całodobowe. Na głośne sąsiedztwo od lat narzekają mieszkańcy okolicznych bloków. – Najwięcej skarg dotyczy tych przy ul. Prusa i Sieroszewskiego. Mieszkańcy proszą nas o to, żebyśmy ograniczyli ich działalność w nocy. Dotychczas jedyne, co mogliśmy zrobić, to przekonywać właścicieli do zmiany godzin otwarcia lub odbierać koncesje. Po nowelizacji ustawy, nasze możliwości będą większe – mówi Jarosław Pazik, kierownik Wydziału Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości w puławskim Urzędzie Miasta.

– To dobrze, że otrzymamy nowe narzędzia do kontroli sprzedaży alkoholu. W naszym mieście takich punktów jest obecnie bardzo dużo. Oczywiście nie chodzi o to, żeby je zamykać, ale jeśli będą sygnały od mieszkańców, na pewno będziemy reagować – dodaje Marzanna Pakuła, przewodnicząca komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego w puławskiej radzie miasta.

Gdyby prawo obowiązywało w 2015 roku, być może inaczej potoczyłyby się losy sklepu „Alkohole 24” z os. Kołłątaja, który zamknięto po tym, jak po skargach cofnięto mu koncesję. Po nowelizacji prawa, w takich przypadkach możliwe będą rozwiązania kompromisowe - np. ograniczenie godzin, w których można sprzedawać trunki.