Puławy: Miejskie konkursy wystarczająco otwarte?

W Puławach ruszyły konkursy ofert na organizację imprez sportowych i działań z zakresu pomocy społecznej. Niektórzy oferenci krytykują zapisy mówiące m.in. o możliwości uzupełnienia złożonych już wniosków. Urzędnicy tłumaczą, że chodzi o drobne błędy, jak brak podpisu, czy pieczątki.

Czy wszystkie działające w Puławach organizacje pozarządowe traktowane są przez Urząd Miasta w sposób równy i bezstronny? Zdaniem Maryli Miłek, prezes fundacji BezMiar, promującego zdrowy styl życia, wiele wskazuje na to, że nie do końca. Przedstawicielka organizacji pozarządowej krytykuje zapisy mówiące o możliwości uzupełnienia treści już złożonych ofert.

– To znaczy, że wszystkie oferty są otwierane, a przecież są one dla siebie konkurencyjne. I teraz komisja może wzywać do ich uzupełnienia. Jestem ciekawa, jak poprawiane są wtedy te wypełnione "nieprawidłowo". Czy w taki sposób, żeby otrzymały one więcej punktów? – mówi organizatorka wielu imprez rekreacyjnych na terenie Puław, która obawia się, że zapisy pozwalające na tego typu ingerencję w treść ofert, mogą doprowadzić do nadużyć.

Anna Maj, kierownik Wydziału Spraw Społecznych w puławskim magistracie zapewnia, że tego rodzaju wątpliwości są nieuzasadnione. Jak podkreśla, możliwość uzupełnienia oferty dotyczy kwestii formalnych, a nie merytorycznych.