Mieszkańcy napisali petycję ws. obsady karetek. Trafiła do kosza

Skierowana do przewodniczącej rady powiatu puławskiego petycja w sprawie przywrócenia trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego została uznana za niezasadną i skierowana do odrzucenia przez radę.

Grupa mieszkańców powiatu, sprzeciwiając się redukcji zespołów ratowniczych z trzech do dwóch osób, jeszcze w maju złożyła petycję w tej sprawie do Danuty Smagi, przewodniczącej rady powiatu. Mieszkańcy argumentowali, że wprowadzone ograniczenia negatywnie wpłyną na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, obniżą jakość opieki i skuteczność podejmowanych działań. W związku z tym domagali się, żeby rada powiatu zmusiła dyrektora SP ZOZ do wycofania się z tej reformy.

W odpowiedzi przewodnicząca rady zwróciła się do dyr. Piotra Rybaka z prośbą o ustosunkowanie się do postulatów zawartych w petycji. W odpowiedzi dyrektor szpitala podkreślił, że zmiany były zgodne z obowiązującym prawem (Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym). Zaznaczył też, że od czasu wprowadzenia zmian, czyli grudnia ubiegłego roku, nie wpłynęła żadna skarga, czy negatywna ocena pracy zespołów dwuosobowych.

Zdaniem przewodniczącej rady powiatu, ta „nie posiada kompetencji do wydawania wiążących poleceń dyrektorowi jednostki organizacyjnej powiatu”. Powołując się natomiast na ustawę o działalności medycznej, stwierdziła, że dostosowanie struktury organizacyjnej (w tym przypadku zespołów wyjazdowych) należy „wyłącznie do kompetencji dyrektora”. Tym samym petycja mieszkańców została uznana za niezasadną i podczas najbliższej sesji rady powiatu najprawdopodobniej zostanie odrzucona.