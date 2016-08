Most na Wiśle w rozsypce? Po co drogowcom aż dwie dokumentacje?

Most im. Mościckiego w Puławach (fot. Radosław Szczęch)

Nie jedną ale aż dwie dokumentacje techniczne remontu starego mostu na Wiśle będzie posiadać samorząd województwa lubelskiego. Jedną dostanie za darmo, za drugą Zarząd Dróg Wojewódzkich zapłaci ok. 650 tys. zł.

Zanim zabytkowy most stał się własnością samorządu województwa lubelskiego, konieczność jego kompleksowego remontu leżała na barkach miasta i gminy Puławy. Lokalne samorządy przygotowując się tej inwestycji zamówiły dokumentację techniczną. Miasto wydało na ten cel ponad 344 tys. złotych. Sporo, ale to drobiazg w porównaniu z kosztami przebudowy obiektu szacowanego na ponad 20 mln złotych. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych, przeprawa zmieniła właściciela. Od początku bieżącego roku to Zarząd Dróg Wojewódzkich martwi się o jej stan techniczny. Władze ZDW nie czekając na otrzymanie gotowej już dokumentacji na przebudowę mostu, postanowiły zamówić własną. W tym celu ogłosiły przetarg, którego procedura zmierza już ku końcowi.

Oferty przedstawiło 6 firm, a ich ceny kształtują się na poziomie od 300 do prawie 800 tys. złotych (łącznie z nadzorami autorskimi). Jak mówi Sławomir Szepietowski, naczelnik wydziału zamówień w ZDW, obecnie trwa weryfikacja nadesłanych ofert, a po jej zakończeniu powinniśmy poznać zwycięzcę.

Co ciekawe, jeszcze w tym miesiącu zarząd województwa lubelskiego dokumentację techniczną dotyczącą kompleksowego remontu starego mostu na Wiśle w Puławach otrzyma zupełnie za darmo. Chodzi o tę, która znajduje się w posiadaniu władz Puław. Projekt uchwały dotyczący jej przekazania (w formie pomocy rzeczowej) zarządowi województwa został w czwartek przyjęty przez puławskich radnych.

W związku z tym, władze województwa będą dysponowały dwoma kompletami dokumentacji technicznej na remont tego samego mostu. ZDW prawdopodobnie nie skorzysta już z tej „darmowej”, ale decyzja o zamówieniu własnej wcale nie musi oznaczać niegospodarności, wręcz przeciwnie. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że zakres remontu mostu, za który zapłaci województwo może być znacznie skromniejszy od tego, co planowały lokalne samorządy.