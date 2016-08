Puławy: Wylewają bieżnię, układają chodniki. Będą boiska

Zgodnie z przyjętym harmonogramem obiekty mają być gotowe pod koniec września.

Na placu budowy sporo się dzieje. Ułożono już większość krawężników oraz część chodnika prowadzącego do boiska piłkarsko-lekkoatletycznego. Na rogach i wzdłuż jego boków stoją już nowe maszty, na szczycie których zamontowano lampy. We wschodniej części placu budowy pracuje ciężki sprzęt, który wyrównuje teren.

Przy wjeździe od strony ul. Pszczelej na ułożenie czeka jeszcze sporo kostki brukowej, ale ekipa z warszawskiej firmy Tamex nie powinna mieć większych kłopotów z dotrzymaniem terminu.

Uczniowie SP 11 i Gimnazjum nr 3, już jesienią do swojej dyspozycji otrzymają: boisko do piłki nożnej otoczone lekkoatletyczną bieżnią oraz piłkochwytami, boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny), boisko do siatkówki oraz boisko do siatkówki plażowej. Wartość tej inwestycji wynosi prawie 2,8 mln złotych.