Najpierw zachorowała ona, teraz jej syn. Potrzebna pomoc w walce o życie

Każdej osobie, która wpłaciła na moje leczenie nawet złotówkę, czy wysłała SMS-a, z całego serca dziękuję – zaznacza pani Aleksandra. – To dzięki tym ludziom żyję i chcę żyć dalej – dla rodziny i dla mojego Maćka (fot. Agnieszka Antoń-Jucha)

W 2011 r. u Aleksandry Brzuch z Bochotnicy Kolonii koło Nałęczowa zdiagnozowano stwardnienie zanikowe boczne (SLA).

– Ola nie jest w stanie wykonać podstawowych czynności, jak chociażby jedzenie czy umycie się. Wymaga całodobowej opieki – mówi pani Dorota, kuzynka chorej. – Nie chodzi samodzielnie. Ma problemy z mową.

Pani Ola ma troje dzieci. Najmłodszy jest Maciej. Ma 15 lat. U chłopca wykryto nowotwór mózgu.

– Maciej cały czas opiekował się mną. Był przy mnie, pocieszał, przytulał. To dziecko żyło dla mnie – podkreśla pani Aleksandra. – Pisał do różnych czasopism apele o pomoc w zbiórce pieniędzy na moje dalsze leczenie...

– Syn jest już po operacji. Czekamy na decyzję dotyczącą dalszego leczenia – chemioterapii – mówi Piotr Brzuch.

– Obiecaliśmy sobie z Maćkiem, że jak się wyleczy, to pojedziemy do Warszawy, do zoo. Mamy już nawet ułożony plan tej wycieczki – zdradza pani Ola.

Rodzina jest w złej sytuacji finansowej. Pan Piotr, aby opiekować się żoną, a teraz także chorym synem, musiał zrezygnować z pracy. Utrzymują się z renty pani Aleksandry w wysokości nieco ponad tysiąca złotych i zasiłku z pomocy społecznej. Tymczasem leczenie kosztuje.

SLA jest chorobą nieuleczalną. Jednak Uniwersytecki Szpital w Olsztynie prowadzi eksperymentalną metodę leczenia polegającą na przeszczepie komórek macierzystych. W kwietniu 2014 r. pani Ola z takiego zabiegu skorzystała. Kolejne są możliwe już tylko odpłatnie.

– Zaraz po podaniu komórek stan zdrowia żony nieco się poprawił. Teraz wyniki badań EMG, czyli oceniających funkcję mięśni i nerwów, są na poziomie sprzed kilku lat – przyznaje Piotr Brzuch.

– A to oznacza, że choroba się zatrzymała – dodaje pani Aleksandra. – Skoro jedna dawka pomogła, to jest szansa, że poprawa będzie jeszcze większa, o ile dostanę kolejne trzy serie – wierzy w powodzenie terapii pacjentka. – Bardzo na to leczenie liczę.

Problemem są pieniądze. Koszt zabiegu – 50 tys. zł – zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Część tej sumy już udało się zebrać. Wciąż jednak brakuje 27 tys. zł.

Jak pomóc?

• Można wpłacić pieniądze na konto Fundacji Avalon, której podopieczną jest pani Aleksandra.

Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Tytuł: BRZUCH, 1975.

• Można też wysłać SMS na numer: 75165 o treści POMOC 1975

Koszt SMS-a to 5 zł (6,15 zł brutto)