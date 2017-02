Nałęczów: Drugie podejście do szkolnych przeprowadzek

Zespół Szkół im. Z. Chmielewskiego zwany „Ekonomikiem” wkrótce przestanie istnieć. Od września szkoły wejdą w skład powiatowego Zespołu Szkół nr 2. To już druga przymiarka do reformy oświaty w Nałęczowie.

Przekształcenie i przeprowadzka szkół miało nastąpić już w ubiegłym roku, ale na drodze stanęły błędy formalne, popełnione przez miejskich urzędników. W tym roku władze Nałęczowa i powiatu puławskiego mają zamiar całą operację powtórzyć, tym razem skutecznie.

W czym rzecz? Chodzi przede wszystkim o pieniądze, ilość uczniów oraz warunki lokalowe. Władze Nałęczowa uważają, że dalsze prowadzenie szkół średnich w ZS im. Z. Chmielewskiego z ekonomicznego punktu widzenia jest niekorzystne. Zdaniem burmistrza Andrzeja Ćwieka, na przekazaniu szkół powiatowi miasto zaoszczędzi nawet 3 mln zł rocznie. Taki argument przemawia także do radnych, którzy już raz wyrazili zgodę na rozwiązanie miejskiego zespołu szkół.

Z kolei do przejęcia technikum, zawodówki i LO dla dorosłych chętne są władze powiatu. Połączenie ze swoim konkurentem na nałęczowskim podwórku oznacza mniejsze problemy z naborem do klas pierwszych. Powiat w formie darowizny zyskałby także budynek położonej w pobliżu LO im. S. Żeromskiego (ZS nr 2) szkoły podstawowej wraz z jej salą gimnastyczną. Tej ostatniej uczniom „Żeroma” brakowało. Poza tym mając do dyspozycji budynek podstawówki, uczniowie ZS nr 2 mogliby opuścić wymagającą remontu Willę Janina.

Niezadowoleni z tych zmian są uczniowie i nauczyciele ZS im. Chmielewskiego, bo tych czeka przeprowadzka z nieźle wyposażonej placówki przy ul. Spółdzielczej do skromniejszych murów byłej podstawówki, którą miasto zamierza oddać powiatowi. Demonstracje organizowane przed nałęczowskim ratuszem nie wpłynęły jednak na zmianę zdania władz miejskich, ani powiatowych. Nałęczów w lokalu po „Ekonomiku” od września zamierza umieścić swoją nową, 8-letnią szkołę podstawową.

W środę radni powiatu puławskiego podejmą uchwałę o przejęciu szkół po ZS im. Z. Chmielewskiego. Uchwała ta upoważni zarząd powiatu do podpisania z burmistrzem Nałęczowa nowego porozumienia w tej sprawie. Przy okazji radni zmienią nazwę nałęczowskiego zawodówki na zgodną z nowymi wytycznymi resortu oświaty, Branżową Szkołę I Stopnia.