Nowy dworzec kolejowy w Puławach prawie gotowy. Tak wygląda

– Przesunięcie tego terminu to nie jest nasza wina, ani władz miasta. To wyniknęło stąd, że chcieliśmy wykonać ten obiekt po prostu jak najlepiej – tłumaczy Michał Podkowiński, kierownik budowy, który obiecuje, że pod koniec listopada wszystko będzie gotowe.

Większości zapytanych przez nas pasażerów, efekty przebudowy przypadły do gustu. – Ja uważam, że nowy dworzec nawet trudno porównywać do starego. Ten jest naprawdę bardzo ładny. Jest super – mówi Dorota Baryła z Nałęczowa, której zdaniem pozostawianie starego budynku nie miałoby sensu.

Podobnego zdania jest pani Renata z Puław. – Stary dworzec był obskurny i straszył swoim wyglądem. Ten nowy jest o wiele ładniejszy i na pewno będą udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Mi bardzo się podoba.

Na plus oceniają go także mieszkanki Poznania, które w Puławach były przejazdem. – Jest trochę mniejszy niż nasz, ale chyba jest OK. Ten poznański przypomina gigantyczny chlebak, więc może to dobrze, że wasz dworzec niczym szczególnym się nie wyróżnia – mówią Ewelina i Weronika.

Najbardziej sceptycznie nowy obiekt ocenił Franciszek Kowalik z Puław. – W skali od zera do dziesięciu dałbym mu pięć plus. To jest jednak tylko parterowy budynek. Widać, że kasy trochę w to włożyli, ale szału nie ma – ocenił.

Ostatnie prace kosmetyczne zakończyły w ostatni weekend. Jeszcze w czwartek przy największym zegarze stało rusztowanie. Napisy "Dworzec Kolejowy" i "Puławy Miasto", pojawiły się w ciągu ostatnich dni. Cały obiekt otoczony jest kamerami monitoringu, a polskim informacjom dotyczącym ruchu pociągów towarzyszą te w języku angielskim. Jak zapewnia Wojciech Boryc, zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, protokół odbiorczy został już podpisany, a pozwolenie na użytkowanie nowego dworca ma zostać wydane do końca tygodnia. Po warunkiem, że do najbliższego czwartku wykonawca naniesie poprawki, o które wnioskowali wizytujący obiekt kontrolerzy z WINB.

Na zdjęciach w fotogalerii można zobaczyć jak obiekt prezentował się kilka dni przed zakończeniem prac.