Ostatnie chwile puławskiego pomnika. Zniknie lada dzień

Jedni zapalali przy nim znicze oddając hołd żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej. Inni oblewali go farbą i wywieszali na nim antykomunistyczne transparenty. W tym tygodniu kontrowersyjny pomnik przejdzie do historii (fot. Radosław Szczęch)

Koniec sporu dotyczącego odpowiedzialności za usunięcie kontrowersyjnego monumentu, który w 1987 roku postawiła Miejska Rada Narodowa. Na mocy ostatnich decyzji podjętych przez służby wojewody lubelskiego, należąca do skarbu państwa 36-arowa działka z pomnikiem, została nieodpłatnie przekazana we władanie miasta. Tym samym, wynikający z nowej ustawy, obowiązek dekomunizacji przestrzeni publicznej, spoczął na Puławach.

– Zgodnie z tym obowiązkiem, a także biorąc pod uwagę fakt, że pomnik "Bohaterom wspólnych walk o wyzwolenie Puław" znalazł się na liście obiektów do likwidacji zamieszczonej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zostanie on usunięty – potwierdza Paweł Wójcik z Wydziału Komunikacji Społecznej puławskiego ratusza.

Zadanie zniszczenia "Bolka i Lolka", jak nazywany jest puławski pomnik, zostało przekazane Zarządowi Dróg Miejskich, a ten wyłonił już wykonawcę rozbiórki. Została nim puławska firma Trans-Syp z ul. Składowej, która za usunięcie monumentu zaproponowała cenę 14,5 tys. złotych (koszt rozbiórki prawdopodobnie zostanie zwrócony przez skarb państwa).

– To znacznie mniej, niż sądziliśmy – przyznaje Wiesław Stolarski, dyrektor ZDM-u, który informuje, że zgodnie z podpisaną umową, pomnik ma zniknąć do najbliższego czwartku. Rozbiórka prawdopodobnie rozpocznie się we wtorek. Po zakończeniu prac, z pomnika nie zostaną nawet fundamenty. – Całość zostanie zutylizowana – dodaje szef zarządu dróg.

>>>