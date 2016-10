Pierwsza uchwała krajobrazowa w naszym województwie weszła w życie

Inne samorządy o takich zapisach ciągle dyskutują i zastanawiają się na ich wprowadzeniem, a Baranów właśnie wprowadził je w życie. Władze tej położonej na północy powiatu puławskiego gminy mają zamiar doprowadzić do poprawy estetyki przestrzeni publicznej, szczególnie na rynku i wzdłuż głównych dróg.

– Chcemy po prostu ten krajobraz uporządkować, bo obecnie mamy do czynienia z chaosem. W naszej uchwale określiliśmy m.in. materiały ogrodzeń budynków, maksymalne wymiary obiektów małej architektury, czy tablic i urządzeń reklamowych. Właściciele nieruchomości na dostosowanie się do nowych wytycznych mają 1,5 roku – mówi Robert Litwinek, sekretarz gminy Baranów.

I tak, zgodnie z nowymi przepisami, obiekty kultu religijnego, czy te dotyczące architektury ogrodowej nie mogą przekraczać czterech metrów wysokości, a te stanowiące wyposażenie placów zabaw – dwóch metrów. Reklamy na budynkach mają być wkomponowane w elewację, nie zasłaniać okien, a ich wielkość ma być proporcjonalna do wielkości danej nieruchomości (nie może przekroczyć 10 procent elewacji) i nie może wykraczać poza obrys budynku.

W całej gminie zabrania się także rozpinania reklam pomiędzy drzewami, czy budynkami oraz na jakiejkolwiek roślinności. Podobny zakaz dotyczy umieszczania reklam (większych niż 1 metr kw.) na ogrodzeniach budynków administracji samorządowej, placówek oświatowych, przychodni lekarskich, czy zabytków, a także tzw. potykaczy na chodnikach.

Jedną z najważniejszych zmian jest zakaz umieszczania reklam w odległości bliższej niż 20 metrów od skrzyżowań oraz znaków drogowych. Jeszcze surowszy zakaz dotyczy minimalnej odległości od pomników oraz miejsc pamięci, która wynosi 100 metrów. Zgodnie z zapisami tablice świetlne nie mogą być uciążliwe dla kierowców oraz użytkowników budynków będących w ich obszarze oddziaływania.

Nowością jest także nałożenie na właścicieli reklam obowiązków utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym. Nowa uchwała reguluje także wielkość szyldów, których wysokość nie może przekraczać 50 centymetrów. Poza tym na jednym budynku każda firma prowadząca w nim działalność będzie miała prawo zawiesić tylko jeden szyld. Zmiany dotyczą również ogrodzeń, które nie będą mogły przekroczyć wysokości 1,5 metra.

Co na to wszystko przedsiębiorcy? Część z nich wprowadzenie nowych przepisów, co może być zaskakujące, popiera. – Reklama oczywiście naprowadza potencjalnego klienta na danego usługodawcę, ale nie ukrywajmy, że w Polsce mamy do czynienia z ich przesytem, co widać szczególnie w dużych miastach. Nasza firma od dłuższego czasu stawia na kampanie prowadzone w mediach, głównie w Internecie. To o wiele skuteczniejsze niż przydrożne bilboardy – mówi Marcin Frydrych z firmy Meblohurt, która swoją działalność prowadzi m.in. w gminie Baranów.

Uchwała krajobrazowa to dopiero pierwszy krok. Następnym ma być kolejna, tym razem nakładająca podatek reklamowy. Jej projekt jest już prawie gotowy, a dokument może zostać przyjęty jeszcze w tym miesiącu.

– To również będzie pierwsza tego typu uchwała w naszym województwie. Nie ukrywam, że przygotowanie uchwały krajobrazowej było konieczne właśnie do tego, żebyśmy mogli zacząć pobierać opłaty za powierzchnie reklamowe. Prawdopodobnie w naszej gminie obowiązującą stawką będzie 0,20 groszy od metra kwadratowego reklamy za każdy dzień – informuje sekretarz Litwinek