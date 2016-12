Po 3 latach w bloku sypie się tynk i pękają ściany. Ale katastrofy budowlanej nie będzie

Blok zaprojektowany przez renomowaną puławską architektoniczną pracownię Marka został wykonany trzy lata temu przez firmę Esco-Bud. Na jego parterze znajdują się biura m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej „Powiśle”.

W sobotę okazało się, że na ścianach kilku mieszkań doszło do mniejszych lub większych pęknięć. Na miejsce wezwano straż pożarną oraz nadzór budowlany. Po wstępnej ocenie uznano, że budynkowi nie grozi katastrofa budowlana, więc decyzja o ewakuacji mieszkańców nie zapadła. Nie znaczy to jednak, że wszystko jest w porządku.

Najpoważniej sytuacji wygląda w mieszkaniu na pierwszym piętrze, gdzie od ściany pokoju oderwało się około 3 metrów kwadratowych tynku, a powstałe pęknięcie ma około 1,5 cm szerokości. – Do środka włożyliśmy patyk, który wszedł na głębokości 24 centymetrów – mówi Elżbieta Dudzińska, dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Puławach, która potwierdza, że w trakcie kontroli drobne pęknięcia na ścianach zauważono również na trzecim piętrze i w piwnicy.

– Nie wiemy jeszcze, czy te sytuacje powinniśmy ze sobą łączyć. Na razie czekamy na raport ze strony zarządcy budynku oraz na zakończenie naszej kontroli – dodaje inspektor, która jest przekonana, że mieszkańcy bloku na razie nie powinni martwić się o bezpieczeństwo całej konstrukcji budynku.

O tym, że to, co zdarzyło się ostatniej soboty nie jest groźne dla mieszkańców, przekonuje Sławomir Nowak, zastępca prezesa SM „Powiśle”. – Na miejscu był kierownik budowy, projektant oraz inspektorzy z nadzoru. Obecnie trwają uzgodnienia co do tego, w jaki sposób udzielona zostanie pomoc rodzinie, która zgłosiła tę usterkę. Nasza spółdzielnia jest ubezpieczona od tego typu wydarzeń, możemy zaoferować więc odszkodowanie lub wsparcie w remoncie. Podkreślam, że zgłoszenie o pęknięciu jak dotąd otrzymaliśmy tylko z jednego mieszkania.

Na razie nikt nie wskazuje winnych powstałej usterki. Nie wiadomo więc, czy przyczyna leży po stronie np. jakości użytych materiałów budowlanych, sposobu wykonania, projektu, czy należy jej szukać po stronie czynników zewnętrznych (np. osiadanie budynku). W związku z tym PINB w najbliższym czasie sprawdzi szereg dokumentów dotyczących bloku przy ul. Pustej 8.