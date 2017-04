Pogotowie wyprowadza się z Woli Osińskiej

Pogotowie w Woli Osińskiej pozostanie do końca wakacji. We wrześniu ratownicy na co dzień będą stacjonować przy ul. Puławskiej w Baranowie

(fot. Radosław Szczęch / archiwum)

Stacja pogotowia ratunkowego z Woli Osińskiej (gmina Żyrzyn) we wrześniu przeprowadzi się do Baranowa. Zmiana lokalizacji, zdaniem Urzędu Wojewódzkiego, ma poprawić czas dojazdu do najdalej położonych miejscowości na mapie powiatu puławskiego.