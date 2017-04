Puławska Ekstremalna Droga Krzyżowa: Wezmą swój krzyż i ruszą do Wąwolnicy

Ponad 230 osób weźmie udział w piątkowej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z Puław do Wąwolnicy.

Trasy zostały wytyczone zostały w taki sposób, by ich pokonanie wymagało prawdziwego hartu ducha. Do wyboru są dwie drogi: łatwiejsza, bardziej płaska i asfaltowa o długości 41 kilometrów (m.in. przez Kurów i Celejów) oraz bardziej ekstremalna, w większości nieutwardzona, z wieloma wzniesieniami, 43-kilometrowa (przez Kazimierz Dolny). Uczestnicy EDK ciągle mogą się rejestrować na stronie internetowej www.edk.org.pl. Wpisowe to 10 złotych, za które zarejestrowani otrzymają pakiet startowy z rozważaniami, opaską odblaskową i pamiątkową, silikonową bransoletką.

Organizatorzy przypominają o odpowiednim przygotowaniu się do EDK, zabraniu ze sobą mapy z opisem trasy, termosu, wody, kanapek, batoników, latarki (najlepiej czołowej) oraz włożeniu dobrych, sprawdzonych, wygodnych butów. Przyda się także ciepłe ubranie i telefon z naładowaną baterią. Uczestnicy pieszej wędrówki powinni pamiętać także o tym, że powrót z Wąwolnicy każdy organizuje sobie we własnym zakresie.

Start w piątek, 7 kwietnia, po wieczornej mszy świętej (o godz. 20:30) w Kościele Garnizonowym (pw. Matki Bożej Różańcowej) w Puławach. Przewidywalny czas dotarcia na miejsce to sobotni poranek. Motywem tegorocznej edycji EDK jest „Droga Przełomu”. W całym kraju i za granicą wyzwanie podjęło ok. 80 tys. osób, a trasy wędrówek przygotowano w 250 miastach na terenie 11 państw.