Puławy: Ile na koncie mają miejscy radni. Kto zarabia najwięcej, a kto najmniej?

Tym razem nie zaglądamy radnym do garaży, aktów notarialnych dotyczących posiadanych nieruchomości, czy akcji. Żeby zobrazować stan ich zamożności wzięliśmy pod uwagę jedynie dwie zmienne - całkowity dochód roczny oraz ilość zgromadzonych środków pieniężnych.

Z danych zawartych w oświadczeniach za 2016 rok wynika, że najbogatszym członkiem puławskiej rady miasta jest Cezary Witkowski, emerytowany lekarz ortopeda, współwłaściciel przychodni zdrowia „Witmedica” w Puławach. Na jego łączny dochód roczny przekraczający 230 tys. złotych, około 20 procent stanowi emerytura, a 5 to dieta radnego. Drugi pod względem wysokości rocznego dochodu jest kierownik Odziału Celnego w Puławach, Sławomir Przeździecki, a trzecia to kolejny lekarz w tym zestawieniu, specjalista medycyny rodzinnej i kierownik przychodni SP ZOZ, Elżbieta Szymańska. Te same osoby zgromadziły także największą ilość środków pieniężnych.

Na dole zestawienia znajdują się najmłodsi wiekiem i stażem radni, jak Paweł Matras, Piotr Wójcik, czy Paweł Maj. Otrzymywane z tytułu pracy w radzie diety (kilkanaście tys. zł rocznie) stanowią istotną część w ich domowych budżetach.

Warto dodać, że radni są także kredytobiorcami. Do najbardziej zadłużonych samorządowców należy przewodnicząca rady miasta, Bożena Krygier oraz przewodniczący Komisji Promocji Miasta, Kultury i Współpracy, Ireneusz Rzepkowski.

Dochody radnych (roczne i miesięczne uśrednione)

1. Cezary Witkowski - 235 tys. zł (19,6 tys. zł)

2. Sławomir Przeździecki - 165,4 tys. zł (13,7 tys. zł)

3. Elżbieta Szymańska - 147,2 tys. zł (12,2 tys. zł)

4. Zofia Bojarska - 119,7 tys. zł (10 tys zł)

5. Ryszard Stępień 100 tys. zł (8,3 tys. zł)

6. Bożena Krygier 89,8 tys. zł (7,5 tys. zł)

7. Marzanna Pakuła - 84,5 tys. zł (7 tys. zł)

8. Halina Jarząbek - 78,2 tys. zł (6,5 tys. zł)

9. Cezary Jędrzejczyk - 75,3 tys. zł (6,3 tys. zł)

10. Piotr Sadurski - 73,3 tys. zł (6,1 tys. zł)

11. Stefan Śliwczyński - 73 tys. zł (6 tys. zł)

12. Ireneusz Rzepkowski - 70,9 tys. zł (5,9 tys. zł)

13. Ryszard Ścibior - 58,2 tys. zł (4,9 tys. zł)

14. Ignacy Czeżyk - 57,8 tys. zł (4,8 tys. zł)

15. Tomasz Kraszewski - 56 tys. zł (4,7 tys. zł)

16. Artur Kwapiński - 50,2 tys. zł (4,2 tys. zł)

17. Andrzej Berek - 38 tys. zł (3,1 tys. zł)

18. Paweł Maj - 29 673 zł (2,5 tys. zł)

19. Paweł Matras - 24 715 zł (2 tys. zł)

20. Piotr Wójcik - 20 700 zł (1,7 tys. zł)

Zgromadzone środki w złotych

1. Sławomir Przeździecki - 470 tys. zł

2. Elżbieta Szymańska - 400 tys. zł

3. Cezary Witkowski - 216,2 tys. zł

4. Andrzej Berek - 110 tys. zł

5. Stefan Śliwczyński - 98,4 tys. zł

6. Paweł Maj - 95,8 tys. zł

7. Ryszard Stępień - 84 tys. zł

8. Ignacy Czeżyk - 40,8 tys. zł

9. Ryszard Ścibior - 36 tys. zł

10. Marzanna Pakuła - 28 tys. zł

11. Tomasz Kraszewski - 22 tys. zł

12. Cezary Jędrzejczyk - 21,8 tys. zł

13. Zofia Bojarska - 20 tys. zł

14. Bożena Krygier - 8 tys. zł

15. Artur Kwapiński - 5 tys. zł

(pozostali nie wpisali żadnej kwoty)

Najbardziej zadłużeni

1. Bożena Krygier - 100 tys. zł

2. Ireneusz Rzepkowski - 73,2 tys. zł

3. Cezary Jędrzejczyk - 58,1 tys. zł

4. Halina Jarząbek - 36 tys. zł

(pozostali nie posiadają długów)