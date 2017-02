Puławy: Ksiądz Marian Malarz honorowym obywatelem

Podczas ostatniej sesji puławska rada miasta przyznała ks. Marianowi Malarzowi tytuł honorowego obywatela Puław. Nazwisko w tym przypadku mówi także o największej pasji duchownego – malarstwie. Obrazy i grafiki księdza do dzisiaj można znaleźć w wielu domach.

Marian Malarz urodził się w Skokach koło Czemiernik w powiecie radzyńskim. Do Puław przyjechał w 1957 roku, gdzie objął stanowisko wikariusza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Już wtedy od kilku lat malował. Na początku lat 70-tych został członkiem Oddziału Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Dzieła księdza największą popularnością cieszą się wśród mieszkańców powiatu puławskiego, ale zdobią także ściany wielu klasztorów we Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

Decyzja o odznaczeniu przebywającego obecnie na emeryturze księdza (mieszka w Lublinie), honorowym obywatelstwem miasta Puławy była efektem pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego do kapituły przez Wandę Bonę i Kazimierza Parafianowicza. To z kolei pozwoliło wystąpić o ten gest do rady miasta. Samorządowcy uchwałę w tej sprawie przyjęli jednomyślnie podczas ostatniej sesji, w czwartek, 26 stycznia.