Puławy: Kwiatowa chce bliżej do Lubelskiej

Dekadę temu, gdy przy ul. Kwiatowej powstawały pierwsze domy, dojechać do nich można było z dwóch stron, od ul. Miodowej oraz od ul. Górnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, działki w tej części Puław miały wygodny dostęp do ul. Lubelskiej. W 2010 roku, po zmianie przebiegu i przebudowie ul. Górnej, połączenie z ul. Kwiatową zniknęło. W tej sytuacji, i tak jest do dzisiaj, mieszkańcy osiedla, którzy zamierzają dojechać do centrum, muszą kierować się na ul. Pogodną, potem Różaną, Kopernika i Lubelską. Podobnie wygląda możliwość dojazdu do osiedla od strony Lublina.

Mieszkańcy ul. Kwiatowej i jej okolic zaproponowali, żeby za „Pasażem Lubelska” zbudować nowy, wygodny łącznik do ul. Lubelskiej. – Takie połączenie w znaczny sposób przyczyniłoby się do poprawy funkcjonalności nowo budowanego osiedla – napisał w swojej interpelacji dotyczącej łącznika, radny Ireneusz Rzepkowski.

– Interpelacja właśnie do nas dotarła. Obecnie trwa rozpoznanie tego, co możemy zrobić w tej sytuacji. Niestety w grę wchodzą tutaj przepisy dotyczące minimalnych odległości od skrzyżowań z drogą główną, czyli krajową dwunastką. Zgodę na budowę łącznika musiałby wydać jej zarządca, czyli GDDKiA – mówi Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach.