Puławy: Miejskie wydatki na promocję

Biorąc pod uwagę wysokość budżetu miasta, środki przeznaczone na promocję wynoszą około 0,25 proc. jego łącznych wydatków. Przy 290 milionowej kwocie daje to niemałą sumę 721,5 tys. złotych. Środki te trafią do dwóch wydziałów komunikacji społecznej oraz kultury i promocji. Jak informują miejscy urzędnicy, zadań związanych z promocją jest całkiem sporo. Podzielono je na osiem części.

Pierwsza to polityka informacyjna i komunikacja społeczna. Chodzi tutaj głównie o utrzymanie miejskiego portalu internetowego, obsługę SMS-owego systemu komunikatów, czy finansowanie sponsorowanych kampanii na Facebooku. To również organizacja konferencji prasowych, emisja życzeń w mediach, organizacja i oprawa uroczystości (jak. przecinanie wstęgi, otwarcia itp), druk dyplomów, statuetek, kartek świątecznych, czy zamawianie materiałów wideo dokumentujących życie miasta (kroniki).

Druga część zadań dotyczy budżetu obywatelskiego, a dokładniej jego promocji wśród mieszkańców realizowanej m.in. za pomocą kampanii „BO kocham Puławy”, zakupu tablic znakujących inwestycje, czy gadżetów promocyjnych. To także spotkania z mieszkańcami, warsztaty, ankiety itp. Trzecia grupa dotyczy promocji gospodarczej, co należy rozumieć poprzez zamawianie materiałów zachęcających do inwestowania w Puławach, emisję reklam w mediach, czy udział w targach i konferencjach. Czwarty obszar to współpraca zagraniczna bazująca na współpracy z miastami partnerskimi, organizacji wzajemnych wizyt oraz dotowaniu organizacji pozarządowych wspierających tę współpracę.

Pozostałe punkty dotyczą promocji tzw. Puławoaktywności, czyli promowaniu uczestnictwa w wydarzeniach i akcjach organizowanych w mieście. W tym roku będą one dotyczyły m.in. obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, jak również skierowanej do młodzieży akcji zatytułowany #jestemwpuławach. Nie zabraknie także gadżetów z logo „Puławy z myślą o człowieku” oraz publikacji promocyjnych w mediach, także tych ogólnopolskich.

Część sumy przeznaczonej na promocję (30,4 tys. zł) trafi także na zapłatę składek członkowskich (na rzecz organizacji, do których należą Puławy, np. Związku Miast Polskich czy Związku Miast Nadwiślańskich) oraz wynagrodzeń za projekty graficzne, reportaże zdjęciowe, czy prowadzenie imprez organizowanych przez miasto.

Jak mówi Paweł Wójcik z Urzędu Miasta, przez ostatnie lata, promocja przeszła pewną ewolucję. – Staramy się dostosowywać ją do obecnych trendów obowiązujących w komunikacji i dlatego chętnie korzystamy z nowych narzędzi. Oprócz tradycyjnych plakatów i ulotek, wykorzystujemy stronę internetową i media społecznościowe, aby dotrzeć z informacją do najszerszego grona odbiorców – mówi pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej. – Warto nas obserwować na Facebooku, Instagramie i Twitterze i być na bieżąco z tym, co dzieje się w Puławach. Zachęcam również do korzystania z informatora sms i naszych aplikacji – dodaje.