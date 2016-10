Puławy: Nowe skrzyżowanie otworzą pod koniec miesiąca

Cały przeznaczony do remontu odcinek ul. Norwida ma już ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu. Gotowych jest większość chodników i nowych miejsc parkingowych. Ekipa budowlana kończy prace brukarskie. Na zakończenie czeka także ścieżka rowerowa, oznakowanie i sygnalizacja świetlna.

Kierowcy oczekujący rychłego usunięcia barier blokujących wjazd na nowy fragment ul. Norwida będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość. Jak informuje Wiesław Stolarski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach, prawdopodobny termin włączenia jej do ruchu to końcówka października.

– Nikt nie pozwoli nam zrobić tego wcześniej. To jest skrzyżowanie z drogą krajową, w związku z tym konieczne jest uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Spodziewamy się otrzymać je w ciągu dwóch tygodni do zakończenia prac, czyli od 8 października – wyjaśnia dyrektor ZDM.

U zbiegu starej i nowej nawierzchni ulicy Norwida pojawił się mały problem z odprowadzaniem wody. Po ostatnich deszczach, przy chodnikach po obu stronach ulicy dało się zauważyć w tym miejscu utrzymujące się przed dłuższy czas kałuże. ZDM zapewnia, że wszystkie niedociągnięcia zostaną naprawione. – Nie pozwolimy na żadną fuszerkę, ale przypominam, że inwestycja nie jest jeszcze ukończona. Poza tym obejmuje ją trzyletnia gwarancja – dodaje Wiesław Stolarski.

Wykonawcą przebudowy ul. Norwida jest polski oddział firmy Strabag z Pruszkowa, który za to zadanie otrzyma 2 mln złotych. Połowa środków na ten cel pochodzi z rządowego programu wsparcia dla lokalnych inwestycji drogowych, a część stanowi pomoc powiatu puławskiego.

Będą utrudnienia i objazdy

Ostatni etap prac związanych z przebudową ul. Norwida i włączenia jej nowego odcinka do skrzyżowana z ul. Lubelską będzie wiązał się z utrudnieniami. Od poniedziałku 3 października z ul. Lubelskiej nie będzie można wjechać w ul. Grota Roweckiego i na odwrót. W związku z tym, pojazdy poruszające się ul. Grota Roweckiego będą kierowane na ul. Władysława Sikorskiego (poprzez ul. Legionu Puławskiego lub przez ul. Saperów Kaniowskich i Armii Ludowej). Ruch wzdłuż ul. Lubelskiej będzie odbywał się normalnie. Utrudnienia mają zakończyć się w drugiej połowie października.