Puławy: Place zabaw będą droższe

Po 300 tys. złotych na każdy z dwóch nowych placów zabaw miały zamiar wydać w tym roku władze Puław. Po przetargu okazało się, że to nie wystarczy. Brakuje ponad 40 tys. złotych. Najbliżej podpisania umowy jest lubelski Garden Designers.

Nowe place zabaw mają zostać zbudowane przy miejskich przedszkolach nr 10 (przy ul. F. Karpińskiego) i 16 (przy ul. Krańcowej). Do przetargu zgłoszono dwie oferty. Droższa, firmy Dro-Mar ze Skaryszewa, przekracza 814 tys. złotych. Tańsza, złożona przez konsorcjum firm związanych z lubelskim Garden Designers, opiewa na ponad 640 tys. zł.

Obie przekraczają zakłady budżet, w związku z czym władze Puław będą musiały zdecydować, co dalej. Możliwości są dwie: unieważnienie przetargu lub dołożenie brakującej kwoty. Pierwsza opcja ma tę zaletę, że daje szansę na niższą cenę, (chociaż jej nie gwarantuje), ale jednocześnie opóźnia postępowanie. Druga wymagałaby sięgnięcia do miejskiej kieszeni, ale za to pozwoliłaby uniknąć kolejnego przetargu. Zgodnie z zamówieniem, nowe place mają być wyposażone m.in. w piaskownice, kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnie, tory przeszkód, tablice muzyczne, ścianki wspinaczkowe, a także nowe ławki, kosze i roślinność.

Prace pierwotnie miały rozpocząć się tuż po zakończeniu roku szkolnego.